“Rimedio straordinario” per l’Isola Fiorita, l’ultima trincea il 15 luglio al Consiglio di Stato

Non si ferma la lunga e intricata battaglia legale attorno al complesso Isola Fiorita, al centro di un caso che intreccia presunti abusi edilizi, vendite non gradite al palazzo e il peso politico-amministrativo di una delle strutture più simboliche del territorio: l’ex Bar Calise.

Tutto nasce dall’ordinanza comunale n. 85 del 7 novembre 2024, con cui l’Amministrazione Ferrandino intimava il ripristino dello stato dei luoghi per presunti abusi edilizi relativi agli immobili di via Eddomade. Gli immobili ricadono nel perimetro dell’ex Isola Fiorita, una struttura storica ma da anni al centro di vicende urbanistiche e giudiziarie spinose.

Il primo round tra TAR e Consiglio di Stato

Il primo tentativo di bloccare l’esecuzione arriva con un ricorso al TAR Campania presentato nel gennaio 2025 dall’Avv. Mario Lettieri, che chiede la sospensione dell’ordinanza. Il TAR respinge con l’ordinanza n. 275/2025: nessuna sospensiva e condanna alle spese. Ma i ricorrenti rilanciano: si va in appello al Consiglio di Stato (R.G. 2408/2025), dove però anche i giudici di Palazzo Spada, con l’ordinanza cautelare n. 1473/2025, respingono il gravame. Sembra la fine della strada per chi si oppone alla demolizione.

Il “rimedio straordinario” e l’ultima carta in mano ai ricorrenti

È a questo punto che entra in scena il “rimedio straordinario” dell’art. 58, comma 2, del Codice del processo amministrativo: a metà giugno, gli Avv.ti I.T. e Prof. F.G.S., per conto dell’Avv. Marui Lettieri, presentano istanza per la revoca dell’ordinanza del Consiglio di Stato e, in subordine, la riforma dell’ordinanza del TAR.

Una mossa che, nei fatti, riapre i giochi e punta a evitare l’esecuzione materiale della demolizione. L’udienza camerale è fissata per il 15 luglio 2025.

La replica del Comune: incarico all’Avv. Mazzella e nuova opposizione in giudizio. Con determinazione n. 504 del 10 luglio 2025, il Comune reagisce prontamente, affidando la difesa all’Avv. Francesco Mazzella, già patrocinante in cassazione e già coinvolto nella fase d’appello. L’Avv. Stanislao Giaffreda, legale convenzionato, non può seguire il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Comune, si legge nell’atto firmato dal Responsabile Area II, dott. Andrea Pettinato, intende far valere l’infondatezza in fatto e in diritto delle pretese del ricorrente, chiedendo la conferma degli atti adottati.

Il sindaco e il nodo politico attorno a Isola Fiorita

Non è un mistero che il sindaco Giosi Ferrandino abbia più volte puntato il dito contro la vicenda dell’Isola Fiorita, da lui considerata un simbolo del “degrado urbanistico” e oggetto di diverse iniziative amministrative e giudiziarie. Non da ultimo, il primo cittadino aveva tentato di far annullare la vendita del complesso opponendosi al concordato preventivo legato alla complessa situazione debitoria che coinvolgeva, tra gli altri, anche la gestione storica del Bar Calise, altra icona ischitana e casamicciolese.

La richiesta di revoca dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato rappresenta dunque l’ultima chance per i ricorrenti di salvare l’immobile dalla demolizione. Un gesto che, se accolto, potrebbe ribaltare la direzione finora mantenuta dalla giustizia amministrativa.

Con l’udienza del 15 luglio alle porte, si attende ora la decisione del Consiglio di Stato su un fronte che tiene banco da mesi. Nel frattempo, il Comune blinda la propria posizione: demolire per ripristinare la legalità urbanistica. Dall’altra parte, i ricorrenti cercano una via giudiziaria per dare respiro a una struttura caduta sotto il peso della burocrazia e dei contenziosi.

L’affaire Isola Fiorita, lungi dal concludersi, continua a scrivere nuovi capitoli. E la sensazione è che anche il prossimo verdetto non sarà l’ultimo.