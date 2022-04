Riitano: “Un sogno diventato un’utopia è oggi una certezza” #procidacapitale

Il Sindaco Ambrosino è visibilmente emozionato, ma quando incontra i giornalisti non sbaglia e mette al centro del discorso Palazzo D’Avalos ma non solo. “Una bella occasione per Procida. Chiaramente mi fa molto piacere che siano intervenute le più alte cariche dello Stato. Ho accompagnato il Presidente De Luca in un piccolo giro che ha riguardato i nostri beni storici e anche quelli da valorizzare a cominciare da Palazzo D’Avalos perché è importante che quest’anno della cultura lasci dei segni anche per i prossimi anni. Palazzo D’Avalos stiamo cercando di riempirlo di contenuti con la cultura, ma è anche la struttura che voi sapete bene, è un po’ in difficoltà e merita investimenti.

Al Presidente della Regione, ho mostrato la grande struttura di Palazzo D’Avalos, anche se abbiamo potuto vedere solo una piccola parte perché occorrono un paio di ore per visitarlo tutto

De Luca è stato colpito questa maestosità ma al tempo stesso ha compreso la necessità di investimenti importanti e siamo fiduciosi che arrivino. Devo riconoscere che il primo ente che ha messo soldi per Palazzo D’Avalos è stata proprio la Regione Campania con un finanziamento di 1.300.000,01 € un primo intervento di messa in sicurezza del tetto e anche il rifacimento dell’intonaco di questa parte. Penso che con il passare del tempo possiamo avere delle risposte importanti. Su questo versante. Il 2022 è una grande occasione. Vedo turisti di tutte le nazionalità del mondo e questo ci fa piacere.

Significa che quest’isola che era la meno nota ha incuriosito tanti che vengono e penso al valore aggiunto che rappresenta nel Golfo di Napoli perché poi, tutto sommato, anche gli ospiti di Ischia hanno l’opportunità di venire a fare una passeggiata a Procida e poi c’è tutto il discorso dei Campi Flegrei che è una cosa straordinaria e ha un potenziale enorme. Credo che Procida abbia innescato un processo che deve coinvolgere tutta l’intera area occidentale del Golfo di Napoli. Dobbiamo fare in modo che il ventunesimo secolo sia l’anno della parte occidentale del golfo. Dopo che il 900 è stato il secolo di Capri, della penisola sorrentina e della costiera amalfitana sia arrivato il tempo delle nostre bellezze straordinarie

La il grande dossier di Procida Capitale ha sicuramente un protagonista, il direttore Agostino Riitano. “La giornata di oggi, diciamo, ha un effetto non da poco perché regala vibrazioni ed emozioni e soprattutto perché oggi succedono due grandi cose nello stesso momento: apriamo la capitale italiana della cultura ed è la prima volta che un’isola vince questo concorso e, soprattutto, è la prima volta nella storia di quest’isola che arriva in visita un Presidente della Repubblica. Sono due momenti fortemente significativi, fortemente simbolici e quindi si associano insieme per creare una grande emozione. Questo è un giorno straordinariamente importante anche per tutti quelli che hanno contribuito a realizzare quello che inizialmente sembrava un sogno, poi è diventato un’utopia e oggi una certezza.

Devo dire che l’urlo di quella giornata, quando scoprimmo che avevamo vinto – continua Rittano -, ha creato un’eco lunghissima che si è trasformato in grande lavoro. Non è stato semplice organizzare tutto in così poco tempo. In un anno e mezzo abbiamo organizzato tutto per essere pronti. Procida vince questo titolo non soltanto per le sue bellezze paesaggistiche, anche perché il concorso a capitale italiana della cultura non è la “Miss Italia” delle città. Siamo un paese meravigliosamente bello e quindi Procida vince per un importante progetto che è stato scritto e che è stato valutato positivamente dalla commissione soprattutto per il metodo che noi abbiamo utilizzato e continueremo ad utilizzare: la possibilità di dare ai cittadini la possibilità di essere protagonisti. Ci ho creduto dal primo momento”

Per il consigliere comunale, Primario, è una liberazione! “Ci siamo! Finalmente ci godiamo il momento che inizia l’anno di Capitale della Cultura. Questo vuol dire che quel sogno è diventato realtà e che dietro c’è tanto lavoro. Due anni di lavoro e di lavoro di squadra che premia sempre. Ogni consigliere e ogni assessore ha avuto un ruolo importante perché abbiamo aiutato nei problemi lo staff di “Capitale” e creato una grande sinergia tra tutti nel riuscire a raggiungere questo risultato e tutti quelli che verranno.”