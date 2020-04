“rigurgiti discriminatori o di inospitalità”, l’excusatio non petita, accusatio manifesta del sindaco di Ischia

Enzo Ferrandino viene allo scoperto e, nel solito post facebook (il comune di Ischia non invia più comunicati stampa, ha smesso con le informazioni ufficiali alla stampa) dove annuncia le sue nuove ordinanze, sente il dovere di chiarire che l’ordinanza che blocca lo sbarco ad Ischia nella settimana di Pasqua “non vuole essere figlia di rigurgiti discriminatori o di inospitalità”.

Peccato che sia proprio questa la verità. Il sindaco conferma la sua indole violenta e discriminatoria nota ai più.

“Di concerto con gli altri Comuni isolani – scrive il sindaco di Ischia omettendo che Barano, Casamicciola e Lacco Ameno non sono d’accordo e hanno assunto orientamenti diversi – abbiamo deciso di interdire lo sbarco per i nostri concittadini napoletani, proprietari di seconde case sulla nostra isola. Il quadro normativo vigente – compresa la rinnovata ordinanza comunale per i residenti che si allontanavano per periodi superiori alle 48 ore – già vietava lo sbarco, ma con l’ordinanza n. 46 abbiamo rinvigorito le conseguenze sanzionatorie per i probabili trasgressori, prevedendo per questi ultimi il reimbarco ad horas a loro spese».

E poi, lo stesso sindaco che ha firmato un atto dove identifica questi cittadini, molti residenti nel comune di Ischia, quale “pericolo per i cittadini dell’intera isola” aggiunge che “ Tale misura assolutamente non vuole essere figlia di rigurgiti discriminatori o di inospitalità ma diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di isolamento e contenimento sociale.”

Solo un rigurgito discriminatorio e di inospitalità poteva essere la base dell’ordinanza firmata con Caruso e Del Deo. Se non fosse “figlia di rigurgiti discriminatori o di inospitalità”, infatti, sarebbe stata sul modello di quella di Capri e sul modello di quella di Casamicciola che potrebbe arrivare nelle prossime ore.