Rifiuti speciali “sotto” al comune da mese il comune no vede!

Questo cumulo di rifiuti fa bella mostra di sè da circa 2 mesi sotto il municipio d’Ischia e più precisamente lateralmente l’ingresso del locale destinato ai W C pubblici.

Come si può vedere dalle foto Il cumulo di sfratto è costituito prevalentemente da rifiuti speciali e proviene da lavori di manutenzione straordinaria effettuati tempo addietro proprio all’interno del palazzo municipale.

In questi 2 mesi nè il sindaco, nè uno degli assessori, nè uno dei consiglieri comunali ha fatto nulla per far rimuovere questo cumulo di rifiuti speciali abbandonati alla mercè di tutti e che costituisce un vero e proprio REATO AMBIENTALE. Questo è indubbiamente un esempio eclatante della BELLA ISCHIA che ha in mente Enzo Ferrandino e la ciurma che lo supporta.