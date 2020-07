Rifiuti, il membro fantasma blocca i camion sul porto

Proseguono i controlli e le verifiche a bordo delle navi operanti nel porto di Casamicciola Terme. Nel mirino le navi battenti bandiera rossa. Questa notte serratissimo controllo della capitaneria sulla M/N Giuseppina Prima della TraSpeMar, il Comandante Meloni, unitamente al nostromo del porto Capo Riviello, ha disposto una puntuale e meticolosa ispezione a bordo di tutti i camion destinati al trasporto speciale di merci e soprattutto di rifiuti. Controlli sui mezzi diretti verso l’imbarco speciale del traghetto destinato al trasporto delle RSU, ma anche, successivamente, un accurato controllo alla nave, nonché del relativo “ruolo equipaggio”. E’ stato proprio a seguito di quest’ultima ispezione ad emergere la mancanza dI alcune figure chiave. Infatti è risultato mancante all’appello l’operaio meccanico, tale Angelo Marrazzo, per la cui assenza non è stato consentito il salpate le ancora. La nave, cosi, non ha potuto effettuare le relative operazioni commerciali previste per le ore 4,00.

Disagi e gravi ritardi nel il trasferimento in terra ferma dei camion-compattatori della nettezza urbana dell’isola d’Ischia con tutte le conseguenze connesse. Indicibili le ripercussioni sulla operatività del porto casamicciolese costretto a fare da parcheggio (persino maleodorante) dei compattatori. Il traghetto Giuseppina Prima della Traspemar, del consorzio Cotrasir, non ha effettuato il collegamento previsto per le ore 4.00, infatti, fino a quando a bordo non è stato presente l’intero equipaggio previsto per normative e regolamento.

Tre ore di attesa nel secondo scalo isolano con tutti i camion stracarichi di rifiuti all’alba di questo secondo week end di luglio che non presagisce nulla di buono per l’isola d’Ischia. Dopo la lunga attesa sulle banchine del porto di Casamicciola Terme, la nave dell’armatore Marrazzo ha potuto lasciare l’isola, per raggiungere lo Stir di Giugliano, solo con la corsa successiva, quella fissata alle 7.00 e con tutto la tabella al completo.

L’episodio ha di fatto causato la necessità di imporre ulteriori ore di lavoro al personale del aziende monnezzare, con il protrarsi dell’attività degli autisti impegnati sui mezzi NU e con questo un aggravarsi dei costi a carico delle aziende che dovranno pagare per lo straordinario non previsto.

Intuibili le conseguenze e connesse alla vicenda, gravissima, che se non fosse legata alla nostra realtà insulare di certo avrebbe meritato l’attenzione e l’intervento degli alti vertici regionali del settore trasporto nel merito della conduzione e della tenuta delle linee in concessione e che, di fatto, non depongono a favore di chi dovrebbe intervenire per regolamentare il settore e che invece non lo fa. In ciò lasciando la comunità il territorio alla sua triste sorte, ad una lenta agonia dei servizi e della comunità abbandonata a sordidi giochi politico-imprenditoriali. Tanto a pagare è sempre Pantalone!