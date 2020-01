RIENTRO POSITIVO PER GALLINARI, VINCE ANCHE BELINELLI

ROMA (ITALPRESS) – Il 2020 di Danilo Gallinari comincia nel migliore dei modi. Risolto il problema alla caviglia che lo aveva costretto a saltare le ultime 4 partite, il lungo di Sant’Angelo Lodigiano è subito decisivo al rientro, trascinando i Thunder al successo per 106-101 su Dallas. Per il Gallo 20 punti in 31 minuti con 8/14 dal campo (3/8 da tre) e 1/2 dalla lunetta oltre a tre rimbalzi, due assist, una palla recuperata e due perse. Fondamentale la giocata nel finale in cui ferma Doncic e avvia l’azione che porta ai due liberi di Schroder (20 punti anche per lui) a 19″9 dalla sirena per il 101-104. “Sapevo che preferisce andare sulla sinistra, è stata una buona giocata difensiva”, fa il modesto l’azzurro. Bene anche Chris Paul, che sigla 13 dei suoi 17 punti nell’ultimo quarto mentre ai Mavs non basta un Doncic da 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Ultimo giorno dell’anno positivo anche per Marco Belinelli: San Antonio la spunta su Golden State per 117-113 all’overtime. Per la guardia di San Giovanni in Persiceto, però, solo 3 punti (1/2 da tre), un assist e due palle perse in 12 minuti sul parquet. A fare la differenza per gli Spurs un DeMar DeRozan da 24 punti mentre i Warriors incassano la 26esima sconfitta stagionale, il peggior dato nei cinque anni sotto la guida di Kerr.

(ITALPRESS).