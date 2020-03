Rientra da un comune irpino e non si denuncia, segnalato alle autorità. E’ terremotato e alloggia in hotel

Ida Trofa | Non ha dichiarato il suo rientro, sabato scorso, da uno dei comuni isolati nella zona irpina e, per un terremotato di Casamicciola Terme, è scattata, insieme alla moglie, la segnalazione alle autorità. L’uomo era rientrato lo scorso week end da una vista nel paese di origine. Contattato dai vigili urbani di Casamicciola Terme, agli ordini del comandante Giovani Mattera, una prima volta ha negato il rientro.

Dopo una rapida indagine, invece, è risultato che l’uomo avesse reso una falsa testimonianza. Mattera ha allertato l’ASL e, contestualmente, notiziato dei fatti la Polizia di Stato. L’uomo con la moglie, alloggiato presso l’Hotel Villa Tina, ora rischia seri provvedimenti nell’ambito della misure anti contagio per le quali, nell’ambito dei cosiddetti comuni focolaio e sotto tutela della Regione Campania, prevedono in casi estremi anche l’ipotesi di diffusione colposa di epidemia. L’uomo, come detto, rientrato dalla zona Irpinia , potenzialmente portatore del coronavirus, avrebbe dovuto denunciarsi alle autorità e mettersi in quarantena vigilata. Non hanno saputo, però, resistere alla tentazione di non dichiarare il transfert sperando di farla franca. La cosa non è sfuggita ai suoi conviventi terremotati dell’hotel che ne hanno subito segnalato il rientro non dichiarato.

Una vicenda emblematica della situazione attuale.

Diversi comuni Irpini, infatti, da domenica 15 marzo sono stati dichiarati «zona rossa» dall’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Al confine dei municipi le autorità, filtrano e controllano i passaggi. Vietati gli accessi in assenza di giustificati e comprovati motivi. Le uniche eccezioni riguardano chi presta servizio presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie o svolge attività legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus. L’uomo, rientrato ad Ischia, verosimilmente, lo ha fatto prima che i divieti diventassero esecutivi. Nel merito saranno le autorità a dover fare chiarezza.