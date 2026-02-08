Riecco l’Ischia! A Valmontone 3 punti con Montanino ed Esposito sugli scudi

Prima vittoria del girone di ritorno e del 2026 per l’Ischia Calcio, che mette alle spalle un gennaio dai tratti davvero complicati. Su un campo ostico e contro un avversario in forma, i gialloblù conquistano tre punti preziosissimi grazie alle reti di Montanino ed Esposito, superando in trasferta il Valmontone.

Un successo che restituisce respiro alla squadra dopo settimane di incertezza, permettendo agli isolani di staccarsi dalla zona playout e di compiere un passo importante verso l’obiettivo salvezza. Non si tratta solo di numeri: il successo certifica la coesione del gruppo, la capacità di rispondere presente nei momenti delicati e di gestire le difficoltà, trasformando un periodo negativo in un segnale positivo per tutto l’ambiente.

La classifica, cortissima e in continua evoluzione, ora premia la caparbietà della truppa di Corino e offre nuove prospettive nel contesto di una lotta serrata per evitare la retrocessione. Il merito va in primis a mister Simone Corino, capace di sorprendere non solo il Valmontone, ma anche chi segue il campionato, con un cambio tattico azzeccato e coraggioso.

La squadra passa dal consolidato 4-3-3 a un 4-2-3-1 in fase offensiva, con un 4-4-2 pronto a chiudersi in fase di non possesso. Una scelta che si rivela vincente, perché permette di bilanciare meglio le forze, valorizzare i nuovi innesti e dare soluzioni differenti in campo. La fiducia del tecnico nei confronti dei neo arrivati, che vengono schierati dal primo minuto senza timori, paga subito: Esposito risponde presente, mostrando qualità e personalità, e contribuisce in maniera determinante al successo.

Montanino conferma quanto di buono aveva già mostrato, mentre gli altri uomini in campo forniscono un supporto solido, rendendo l’Ischia squadra compatta e pronta a gestire le diverse fasi della partita. Fondamentale anche la conferma di Gemito tra i pali. Dopo la prova da dimenticare contro l’Atletico Lodigiani e il post partita acceso, si pensava a un cambio, con Mariani pronto a subentrare. Invece Corino decide di dare fiducia all’estremo difensore, scelta che si rivela azzeccata: Gemito risponde con sicurezza, letture precise e interventi decisivi che mantengono la squadra in controllo. L’Ischia dimostra così equilibrio, mostrando una capacità di gestione della partita che va oltre le singole giocate.

La squadra parte forte, segna nel primo quarto d’ora e riesce a controllare i momenti più delicati, accelerando quando serve e difendendo con ordine quando l’avversario prova a reagire. La prestazione corale mette in evidenza anche la maturità dei singoli: Esposito entra subito in partita, Montanino domina la zona centrale e gli altri gialloblù supportano con continuità il gioco, sia in fase di costruzione sia nella gestione del possesso. La squadra appare finalmente consapevole dei propri mezzi e si dimostra capace di affrontare le difficoltà senza farsi sopraffare dalla pressione. Questa vittoria cambia la prospettiva della corsa verso la salvezza.

La classifica è ancora compatta e basta un’altra prestazione di questo livello per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. L’Ischia riparte con fiducia, consapevole che le difficoltà incontrate in questo avvio di girone di ritorno possano trasformarsi in punti di forza per la seconda parte della stagione. Una squadra ritrovata, un tecnico che dimostra capacità di lettura e coraggio nelle scelte, e un gruppo che reagisce presente nei momenti chiave: ci sono tutti gli ingredienti per costruire un finale di campionato positivo. Ora l’obiettivo è consolidare il vantaggio, dare continuità ai risultati e trasformare questa vittoria in slancio per affrontare le prossime sfide con maggiore tranquillità e sicurezza.

IL TABELLINO

VALMONTONE 1921: Yimga, Conte (67’ Bailo), Tarantino (92’ Mikhaylovskiy), Molinari, Mariani, Bertoldi (80’ Di Marco), Gallo (28’ Favo), Marconato, Senesi, Calì, El Bakhtaoui (81’ Aurino). A disp.: Tisato,Vinelli, Polletta, Giacomel. All.: Tiozzo

ISCHIA CALCIO: Gemito, Bosisio, Buono, Montanino, Lonigro (77’ Chiariello), Castagna, Lopes, Esposito (88’ Di Lauro), Fontanelli, Longo, Belloni (67’ Arcamone). A disp.: Mariani, Asikainen, Consalvi, Boaino, Kaziewicz, Faella. All.: Corino

ARBITRO: Zangara (Catanzaro)

ASSISTENTI: Trefiletti (Acireale) e Quattrotto (Messina)

MARCATORI: 14’ Montanino (I), 54’ Esposito (I), 90’ Senesi (V)

AMMONITI: Gallo, Favo (V)

NOTE: angoli 4-6

Durata : p.t. 47’ s.t. 50’