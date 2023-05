Riecco le olimpiadi del Telese, giovedì 25 al Mazzella

Giovedì 25 maggio 2023 dalle ore 9.30 alle 12.30 si terrà presso lo stadio Mazzella di Ischia la manifestazione finale del “Centro Sportivo” denominata OLIMPIADI DEL TELESE, quinta edizione. Alla manifestazione prenderanno parte tutte le classi: gli studenti iscritti alle gare, quelli del servizio d’ordine e quelli che faranno da giudici di gara saranno all’interno dello stadio e, più precisamente sulla pista di atletica; tutti gli altri saranno sugli spalti accompagnati e sotto la responsabilità dei docenti in orario nelle singole classi.

Le gare previste inizieranno intorno alle 10.00 e saranno suddivise per discipline: si inizierà con le gare di velocità maschili e femminili divise in biennio e triennio. Poi ci saranno gare di salto in lungo, getto del peso e staffette sempre con la suddetta suddivisione in categorie.

All’interno della manifestazione ci saranno anche piccoli spazi musicali e si svolgerà “LA CORSA CONTRO LA FAME” gara non competitiva alla quale parteciperanno gli studenti delle nostre classi prime e le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado Baldino di Barano. La corsa contro la fame fa parte di un progetto di continuità volto a sensibilizzare i nostri giovani studenti alla lotta alla povertà, alla fame e alle disuguaglianze, nonché alla solidarietà fra popoli.

Modalità di svolgimento delle Olimpiadi: Le classi del turno anti-meridiano entreranno regolarmente alle ore 8,30; I docenti effettueranno regolare appello in classe; Alle ore 9,30 gli alunni si recheranno a piedi alla Stadio Mazzella accompagnati dal proprio docente in servizio; Gli alunni impegnati nelle gare e nel servizio d’ordine saranno sulla pista di atletica; Gli alunni non impegnati nelle gare e nel servizio d’ordine saranno sugli spalti, affidati alla sorveglianza dei propri docenti come da orario previsto nella giornata; Le classi in turno pomeridiano si recheranno alle ore 9,30 allo stadio: sarà cura del docente in servizio alla seconda ore provvedere all’appello dopo di che gli studenti si recheranno sugli spalti affidati alla sorveglianza dei propri docenti come da orario previsto nella giornata. Le attività termineranno alle ore 12,30 per tutti gli studenti e le studentesse.