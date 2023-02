Riecco a Forio lo storico carnevale di Monterone – Ipic Regione Campania

Torna puntuale anche quest’anno a Forio lo storico “Carnevale di Monterone” organizzato dall’ Associazione Folkloristica Monterone, presieduta da Antonio Mendella, cui si affianca il vice-presidente Bruno Mattera, con l’importantissimo valore aggiunto di essere stato inserito nell’ IPIC – Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Regione Campania con la seguente motivazione: “Si riconosce il valore culturale della candidatura ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale campano, con specifico riferimento alla sezione celebrazioni del disciplinare” Decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania – Direzione generale per le politiche Culturali ed il Turismo n. 467 del 9 giugno 2022. Si rinnoverà la tradizione, i cui prodromi a Forio risalgono addirittura al XVI secolo. Il popolo di Forio ed in particolare di Monterone renderà, ancora una volta, omaggio alla sua genuina creatività. La manifestazione, coordinata da Gaetano Maschio, si avvale del Patrocinio del Comune di Forio ed è inserita nel “Cartellone degli eventi metropolitani” della Città Metropolitana di Napoli – progetto “Forio mille tradizioni nell’anima di un popolo”.

Martedì 21 febbraio si comincerà alle 15.30 a Monterone con il Carnevale dei più piccoli e la presentazione delle mascherine curata da Anna Castagna e Nello Di Leva. Alle 17.30 partirà lo storico corteo con l’immancabile Banda di strumenti folkloristici, realizzati anche attraverso la trasformazione di oggetti propri della tradizione contadina, che accompagnerà il “Principe Carnevale” verso il Corso di Forio. Zappisti, serraserristi, triccaballacchisti, pignattisti, scetavajassisti, in “divisa d’ordinanza”, seguiranno le direttive del Maestro Vincenzo Magnanimo dando ritmo al corteo. Al ritorno, verso le 18.30 circa, in Piazza Maria SS.ma Immacolata (Monterone) grande divertimento con lo spettacolo di MUSICA e CABARET “E CHE TEATRO!” con LINO D’ANGIO’ e ALAN DE LUCA.

Si uniranno alla travolgente comicità di Lino D’Angiò ed Alan De Luca, Claudia Federica Petrella, il professore Amedeo Colella con le sue fini curiosità linguistiche, Ciro Salatino, Piermacchiè, Elena Vittoria, Morena Chiara con le musiche degli AfroBlue e la voce di Helen Tesfazghi. Nel cast dello spettacolo anche Giorgio Gallo Coccobello, con le sue esilaranti parodie, un grande amico del Carnevale di Monterone. Lo show che sta ottenendo grandissimi consensi dal pubblico televisivo e nei teatri nazionali rappresenterà il modo più completo per omaggiare il Carnevale nell’anno dell’I.P.I.C. Per rendere la serata gustosa, la “Setta Zufuniello” con Giuseppe Cutellese nel ricordo degli insostituibili Satore ‘e Pumpett’ e Leonardo Polito delizierà i presenti con gustose bruschette, il tutto annaffiato da buon vino locale. Un appuntamento da non perdere.