“Ridisegniamo l’isola”: l’evento 2.0 dell’IT Enrico Mattei

Elena Mazzella | Arriva dall’ Istituto Tecnico E.Mattei, nella giornata mondiale dedicata all’ambiente, un progetto di sviluppo per la nostra isola quanto mai attuale.

L’innovativo workshop interattivo on line è stato interamente realizzato e organizzato dagli studenti, molto attivi e sensibili, dell’ “IT ENRICO MATTEI” di Casamicciola Terme con la collaborazione dei docenti e di UPTOEARTH.

Attraverso l’utilizzo della mappatura satellitare è stato possibile sviluppare una serie di indagini e strumenti operativi su temi il cui sviluppo sarà cruciale nella fase post-emergenziale per la rinascita economica e sociale dell’isola d’Ischia: dai cambiamenti climatici alla mobilità, dal turismo sostenibile alla destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Il workshop ha visto il supporto e partecipazione delle piattaforme social #AlluringIschia, #iloveischia, #tripinnaples, #visitnaples.eu, #visititaly.eu e la partecipazione di Ornella Mastrogiovanni (Business Manager e coordinatore rete Italia Visititaly e Visitnaples), Robert Piattelli (Co-founder BTO Educational), Andrea Ferraioli Jr. il Presidente sia del Distretto Turistico Costa d’Amalfi che della Rete di Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi, Luca D’ambra (Presidente di Federalberghi Ischia) e Gaetano Di Meglio (direttore del quotidiano Il Dispari).

Ad intervenire e presentare per primo il progetto il preside dell’Istituto Mattei, Antonio Siciliano: “Questo progetto è la testimonianza del fatto che quando Il Mattei si pone un obiettivo lo raggiunge nel migliore dei modi. Sono orgoglioso dei ragazzi e dei docenti che stamane illustreranno al meglio il progetto Ischia nato interamente in rete. Grazie all’applicazione delle nuove tecnologie il progetto “Ridisegniamo Ischia” è divenuto realtà, tenendo fede all’interesse che il nostro Istituto ha sempre avuto per la nostra isola. Ringrazio tutti gli intervenuti, l’on Pecoraro Scanio l’on. Francesco Emilio Borrelli, Roberto Piattelli, Andrea Ferraioli, dott.ssa Mastrogiovanni, Luca d’Ambra, Antonio Carbone e il direttore del Dispari Gaetano Di Meglio. Un ringraziamento particolare ai docenti che hanno lavorato al progetto e a tutto il personale del Mattei per il supporto. L’Istituto si è sempre posto il problema dell’isolarità e con questo workshop vogliamo illustrare tutti i problemi presenti sull’isola e dimostrare come si possono risolvere con le nuove tecnologie.”

La prof.ssa Maria Di Meglio, responsabile del progetto illustra a grandi linee la nascita del workshop: “il progetto nasce a febbraio poco prima della pandemia in modalità a distanza per promuovere sostenibilità ambientale con le nuove tecnologie. In piena pandemia il progetto si è poi modellato su quelle che sono state le esigenze dell’isola d’Ischia e tenta di proporre nuovi scenari per un turismo ecosostenibile e per una migliore conoscenza del territorio attraverso gli strumenti satellitari. Si tratta di un progetto innovativo e inclusivo che per noi rappresenta un vanto che permette di mettere a servizio della collettività isolana le conoscenze e competenze dei nostri alunni”.

Nell’intervento di Andrea Ferraioli, presidente del distretto turistico Costa d’Amalfi, arrivano i complimenti per il progetto dedicato ad Ischia: “Il nostro distretto porta vanti un progetto sulla sostenibilità turistica che permette di orientare la destinazione verso un turismo più sostenibile e lo abbiano fatto utilizzando finanziamenti molto forti. La ricerca di destinazioni sostenibili in questa fase di ripartenza è quanto mai doveroso. Faccio i complimenti a tutti per questo progetto che vede Ischia sotto un aspetto diverso”.

L’intervento del direttore della nostra testata, Gaetano Di Meglio è incentrato sulla riscoperta e sulle potenzialità del web che, anche grazie al lockdown, si è imposta:

“Ringrazio per l’invito alla partecipazione al progetto che come giornale abbiamo sostenuto. Mi complimento con tutti per l’innovativo progetto incentrato sul turismo. Vorrei che i ragazzi possano capire che abbiamo avuto la necessità di un virus per capire quali fossero sul serio le potenzialità del web. Chi vi parla credeva sin dal 1990 in internet e nella sua capacità di cambiare il mondo. Ad oggi, dopo il lockdown, il web si è imposto a forza nelle nostre vite. La vera rivoluzione che stiamo vivendo è il fatto che in pochi giorni abbiamo dovuto fare un passo avanti nel mondo del web e capire d’improvviso quanto sia ormai necessario. Un po’ tutti dobbiamo prendere coscienza che le dimensioni digitali nelle quali ci stiamo muovendo rappresentano ormai la normalità della vita quotidiana, beneficiando di tutte le possibilità ad esse correlate che seppur nella distanza avvicinano. Il Mattei in questo periodo è stato promotore di alcune iniziative messe a disposizione della comunità dando dimostrazione attiva della messa in opera delle potenzialità degli studenti. Spero che Luca D’Ambra presidente dell’Ass. Albergatori, che con Meristema è da sempre protagonista del turismo sostenibile, possa prendere in considerazione i progetti illustrati e magari realizzarli”.

Pronto in linea Luca D’ambra si dice curioso di vedere l’ impostazione del lavoro dei ragazzi e prenderne un costruttivo e fattivo spunto, specie sulla sostenibilità, tema che ad Ischia se ne parla già da tempo: “ Per anni abbiamo avuto ad Ischia come ospite Enzo Tiezzi che ha fatto parte dei 15 scienziati che coniarono il termine “ecosostenibilità”.

La sfida del progetto è stata quella di inserire un tema centrale, quello dell’isola d’Ischia. Tema che ha sfaccettature legate alla sostenibilità ambientale legate alla mobilità turistica, ambientale, energetica e naturale.

E proprio dalla struttura naturale partono i workshop. Ischia è denominata “Isola Verde” per il fatto che la maggior parte del territorio isolano è costituito da diversi tipi di aree verdi. Attraverso dei calcoli eseguiti tramite una mappatura dei vari tipi di zone dell’isola si è calcolato che percentuale occupa ciascun tipo di queste. L’agricoltura occupa una parte importante delle attività della nostra isola, infatti le zone agricole rappresentano circa il 30% della superficie dell’isola. Sicuramente rilevante è la presenza dei vigneti, che occupano il 3,6% della superficie isolana, e rappresentano il 12% delle aree agricole. Parte sostanziale dell’isola è invece occupata da ambienti urbanizzati e superfici artificiali, che rappresentano il 27,6% della superficie isolane. Vi è anche la presenza di alcune aree a ricolonizzazione naturale, che occupano il 2,1% della superficie isolana. Spazio anche al cambiamento ambientale avvenuto negli ultimi anni al quale vengono fornite diverse soluzioni. L’installazione di tetti verdi, che non solo restituiscono spazi utili alla socialità, ma contribuiscono al controllo microclimatico urbano, favorendo l’evaporizzazione, l’assorbimento di agenti inquinanti e la riduzione di polveri sottili. I “Cool Roof”, che sono tetti freddi grazie al rivestimento delle superfici di copertura con materiali riflettenti, sono in grado di rinviare fino all’80% della radiazione solare e si realizzano con l’applicazione di materiali chiari con un basso fattore di assorbimento solare e un’elevata emissività. Ulteriori soluzioni possono essere la scelta di oggetti neri che hanno la capacità di assorbire le radiazioni solari, e hanno un valore compreso tra 0 e 1; infine il disboscamento e la riduzione dello smog. Attenzione particolare non è mancata, nella scheda dedicata, al rischio idrogeologico della nostra isola.

Il secondo tema affrontato è il turismo, al quale la nostra isola è legato, e alle sue varie sfaccettature. Attenta analisi è stata rivolta alle modalità turistiche durante il periodo del Coronavirus. E’ stata poi sviluppata una mobilità sostenibile durante i grandi eventi isolani nonché sul turismo sostenibile per impattare meno sull’ambiente.

Spazio infine al tema energia, che vede una attenta analisi tra Ischia e il rapporto con la radiazione solare che potrebbe essere sfruttata attraverso l’installazione di pannelli solari che permetterebbero un risparmio energetico significativo.

Spunti, idee e proposte innovative nate dalla vulcanica mente di questi giovani studenti isolani che hanno tanta voglia di migliorare il futuro della nostra isola sfruttando al meglio le proprie capacita, da prendere in considerazione per un futuro ecosostenibile.

Tutti i progetti sono visionabili sul sito www.itcgmattei.gov.it