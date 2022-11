Ride for life, la giornata di prevenzione del tumore alla prostata a Barano

La sensibilità della Farmacia Isolaverde di Piedimonte, a Barano d’Ischia, continua. Dopo aver ospitato le giornate di prevenzione dell’amministrazione comunale, il dott. Armando Carlone presenta “Ride for Life, giornata di prevenzione della tumore alla prostata” e una raccolta fondi in da donare a Movember.

“Gentili clienti – scriva Carlone – il mese di novembre è il mese della prevenzione maschile, principalmente tumore alla prostata, tumore al testicolo e tumore alla vescica. Con mio grande piacere sono riuscito a coinvolgere diverse persone per mettere in piedi un evento che coniuga un lato serio con uno un po’ più divertente.

Il giorno 18 novembre terremo una giornata di prevenzione dei tumori maschili in collaborazione con il dottor Pesce, che visiterà, come sempre a titolo gratuito, tutte le persone che vorranno prenotarsi. Contemporaneamente, grazie all’interessamento del Triumph Club Ischia, ci sarà una esposizione di moto all’esterno della farmacia e una raccolta fondi per il movimento Movember, altro nostro partner. In cambio di una donazione riceverete un gadget personalizzato, una maglia o uno shopper, e tutto il denaro raccolto sarà devoluto a Movember.

Come sempre le prenotazioni saranno aperte su:https://farmaciaisolaverde.setmore.com/