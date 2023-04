Ride bene chi ride ultimo | #4WD

Ieri il nostro giornale titolava in prima pagina “RIDE SOLO LUI”, con un chiaro riferimento al fatto che Enzo Ferrandino, ancora una volta in occasione della nomina della commissione per il paesaggio al Comune di Ischia, è riuscito a far quadrare l’indicazione dei nuovi componenti nel solo rispetto del suo volere, ma anche e principalmente in modo da ricalcare in modo scientifico (ammesso ce ne fosse bisogno) gli equilibri interni alla sua “maggioranza senza minoranza”.

In altre parole, il primo cittadino del comune capoluogo ha fatto finta di ascoltare le istanze di tutti e assistere ai vari “appiccichi” quotidiani, per poi fare in modo che le indicazioni dei suoi finissero per rispecchiare in toto le sue, rafforzando la reiterata scissione tra buoni e cattivi (vecchi e nuovi) che ne sta caratterizzando l’operato sin dall’elezione dello scorso giugno.

Il mio amico Salvatore, ieri nel tardo pomeriggio, mi ha telefonato per chiedermi cosa ne pensassi e, soprattutto, se effettivamente la matassa in Via Iasolino si stesse ulteriormente ingarbugliando. E la mia risposta è stata fin troppo lapidaria: per prendere certe decisioni ci vogliono necessariamente attributi che a palazzo proprio non sembrano esserci! E nessuno dei pur tanti scontenti che gravitano nell’amministrazione comunale di Ischia possiede la dose sufficiente di amor proprio per smettere di sopportare certe angherie e porsi definitivamente dall’altra parte della barricata, sapendo che restando in vana attesa del cadavere del nemico sulla sponda del fiume troppi altri sceglierebbero di lasciarlo solo come la noce del sacco che non fa rumore, approfittando di soddisfare i propri appetiti con qualche in bocca in meno da sfamare.

E’ chiaro a tutti che nessuno ancora dei componenti di questa insignificante maggioranza intenda rinunciare a far parte del “bottone”, anche se deve accontentarsi di briciole che per certi accattoncelli sono sempre meglio di nulla. E fin quando questo stato di cose non cambierà, è inutile illudersi: volendo, va attesa solo la lotta fratricida per la successione, alle soglie del 2025.