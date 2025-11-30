La storia si ripete sempre allo stesso modo: quando si decide di fare a meno delle competenze, la realtà presenta il conto. Da quando a Lacco Ameno è partita la crociata contro il comandante Raffaele Monti, la polizia municipale è precipitata in un disordine che non ha nemmeno bisogno di essere ricostruito nei dettagli. Basterebbe osservare la vicenda dell’autovelox per capire dove si è finiti.

Oggi l’isola si ritrova con un impianto installato, operativo per anni, che nel nuovo elenco nazionale del MIT semplicemente non esiste. Sparito. Censito zero volte. E non si venga a raccontare la favola dell’ennesimo intoppo burocratico.

Qui non ci sono più alibi. Se prima si poteva evocare un caos normativo, adesso resta soltanto il pressapochismo amministrativo, quello che non ammette scuse né retropensieri.

L’amministrazione ha trovato il tempo per inaugurare totem “artistici” dedicati alla sicurezza stradale, mentre l’unica certezza concreta, l’unico strumento capace di rallentare davvero le auto sulla strada più pericolosa dell’isola, evaporava per assenza di atti, controlli, verifiche.

Un capolavoro di disattenzione, proprio sul tratto che ha contato più morti, più feriti e più dolore.

La scelta di allontanare Monti e sostituirlo con la comandante Chiocca era stata presentata come un cambio di passo. Invece, il passo è finito nel vuoto.

Quando a prevalere non è il merito, non è la competenza, non è la professionalità, ma altre logiche di cui nessuno ha il coraggio di parlare apertamente, l’esito non può che essere questo: una macchina amministrativa inceppata, una struttura disorientata e una comunità che paga gli errori altrui.

Ridateci il comandante Monti.

Non come slogan nostalgico, ma come richiamo alla realtà. Perché in un paese normale non serve un’installazione artistica per ricordare la sicurezza stradale. Serve qualcuno che sappia far funzionare gli strumenti, rispettare le norme e garantire ciò che conta davvero: l’interesse pubblico.