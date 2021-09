Ricusato il simbolo di Cesare. Presentato uno nuovo. Sorteggio effettuato, Irene in testa

Descrizione fatale. Il simbolo presentato da Cesare Mattera per il voto di Serrara Fontana è stato ricusato della Commissione mandamentale.

Secondo i giudici e secondo le leggi in vigore, infatti, alcuni elementi non possono far parte dei simboli di partiti politici e, al centro del simbolo di Cesare Mattera, nonostante il disegno molto elementare e anche bruttino, si vedeva un chiesa stilizzata in malo modo.

Ma non è stata la presenza del fabbricato a rendere non adatto il simbolo, bensì la descrizione. Quelli della comunicazione aveva indicato la presenza della “Chiesa Santa Maria del Carmine”, quasi un modo come dire che questa lista è la lista della chiesa di Serrara. Una cosa grave e vietata.

Il simbolo corretto è stato già presentato.

Nel frattempo questa mattina è stato realizzato anche il sorteggio per la posizione dei simboli sulla scheda elettorale. Il simbolo della lista di Irene Iacono “Andiamo avanti per Serrara Fontana” è nella posizione numero 1, quella di Cesare Mattera, invece, mella posizione numero 2.