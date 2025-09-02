Ricostruzione. Tecnici in campo: via ai sopralluoghi di settembre

Dopo mesi di pratiche e decreti, arrivano i controlli sul campo. La ricostruzione a Ischia entra in una fase decisiva: non più soltanto contributi concessi e progetti approvati, ma verifiche concrete sugli immobili. È quanto stabilisce il decreto commissariale n. 2270, che regola nei dettagli come devono essere condotti i sopralluoghi sugli interventi ammessi a contributo.

Il calendario si è aperto ieri, 1 settembre, a Casamicciola Terme, in via Castanito, una delle zone simbolo del sisma. Alle ore 15 l’ingegnere Maria Luisa Parisi e il geologo Andrea Silvidio hanno controllato un primo immobile. Due ore dopo, alle 17, è toccato all’ingegnere Ivan Di Pompeo e al dottor Mario Servilio, incaricati di ispezionare un secondo edificio nella stessa strada.

Le regole sono chiare: i verificatori devono confrontare i progetti depositati con lo stato effettivo delle opere, controllare documenti, acquisire fotografie e, se necessario, effettuare misurazioni a campione. Ogni sopralluogo si chiude con un verbale che può avere tre esiti: positivo, convalidando il lavoro svolto; parzialmente negativo, imponendo prescrizioni correttive; oppure negativo, con la segnalazione per la revoca dei contributi.

Non si tratta di casi isolati. Altri sopralluoghi sono già stati condotti su cantieri conclusi da tempo, come prevede la norma che impone controlli postumi almeno sul 20% degli interventi ultimati. E altri ancora verranno calendarizzati nei prossimi giorni, a coprire sia lavori in corso che pratiche già chiuse.

La macchina dei controlli, dunque, è partita. È un passaggio obbligato per garantire che i fondi pubblici non finiscano sprecati e che ogni casa ricostruita sia anche un simbolo di trasparenza. La ricostruzione, dopotutto, non si misura soltanto nei metri di mura rialzate, ma anche nella certezza che ogni pietra sia stata posata secondo regole chiare e controlli effettivi.