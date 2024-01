Ricostruzione, sisma e frana. Legnini traccia il bilancio del 2023

Ugo De Rosa | A conclusione dell’anno, la Struttura Commissariale che fa capo a Giovanni Legnini ha fornito il resoconto sulle attività del post sisma e post frana realizzate al 31 dicembre 2023.

Un resoconto che parte da una introduzione sulla situazione complessiva all’indomani della frana del 26 novembre 2022, che è andata ad aggravare i danni già arrecati dal terremoto del 2017 e dalle prime azioni poste in essere, per poi passare a quanto realizzato e agli obiettivi per il futuro: «Il 2023 è stato un anno spartiacque nella storia di Casamicciola e dell’intera isola. I devastanti effetti della frana e dell’alluvione si sono sommati alle ferite inferte dal sisma 2017, in molti casi sovrapponendosi. Sono rimaste impresse nel ricordo di tutti le immagini di quei giorni, segnati dal dolore per le vittime, dalla necessità per molti cittadini di lasciare le proprie case ed aziende invase dal fango, dal sostanziale blocco della mobilità e di molti servizi pubblici.

La situazione di paralisi che si era determinata portava con sé rischi di danni irrimediabili all’economia turistica dell’isola, riferibili non soltanto alle molte imprese danneggiate dai due eventi catastrofici, ma anche a tutte le altre dell’isola, con un effetto a catena. Grazie all’impegno di tutti, si è riusciti a superare tale drammatica situazione, attraverso una efficace e partecipata gestione della fase emergenziale, con una straordinaria prova di impegno e solidarietà di tutte le istituzioni, a partire dai Sindaci. Alla doverosa attività di assistenza alla popolazione e alle imprese, si è immediatamente aggiunta quella finalizzata alla rimozione dei gravi effetti dannosi della frana e dell’alluvione, con gli interventi per la riduzione del rischio residuo, tuttora in corso, e con la volontà di orientare da subito le attività emergenziali tipiche verso l’obiettivo della ricostruzione e della progressiva messa in sicurezza strutturale del territorio. Le numerose iniziative messe in campo e la straordinaria prova di cooperazione istituzionale e sociale hanno consentito di ripristinare gran parte dei servizi pubblici essenziali e salvaguardare la stagione turistica».

DIALOGO CON LA COMUNITA’

«I principali risultati delle attività portate avanti dalla struttura commissariale sono stati descritti e riepilogati nei rapporti annuali già pubblicati rispettivamente il 21 agosto scorso, relativamente alla ricostruzione post sima, ed il 26 novembre, per quanto riguarda l’emergenza frana. Questo documento intende integrare tali rapporti, al fine di fornire un sintetico aggiornamento delle attività e dei dati, a conclusione dell’anno in corso. In particolare, vengono rappresentati, tramite le tabelle contenute nel presente rendiconto, gli aggiornamenti relativi agli interventi programmati e finanziati, nonché il loro stato di avanzamento.

I risultati raggiunti non sarebbero stati possibili senza un dialogo costante e approfondito con Comitati, professionisti e cittadini, attraverso numerosi incontri, assemblee e momenti di confronto pubblico anche su specifici temi, relativi alle ordinanze approvate o alle procedure per ottenere contributi o presentare le pratiche per la ricostruzione post frana e post sisma. Un ringraziamento, per l’impegno profuso, va al Governo e al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, alla Regione Campania, nelle sue varie articolazioni, alla Città metropolitana, al Prefetto, ai Vigili del Fuoco, all’Esercito, alle Forze dell’Ordine, alle Autorità marittime e alla Capitaneria di Porto, alla Soprintendenza e all’Autorità di Bacino dell’Appennino meridionale, nonché agli altri enti di tutela del paesaggio e del territorio e alle società pubbliche attuatrici degli interventi».

LA COLLABORAZIONE CON LA BEI

«Nel corso del difficile ed operoso primo anno di emergenza, è emersa una nuova consapevolezza da parte della comunità isolana in merito alla portata distruttiva dei rischi sismico e idrogeologico e degli effetti degli eventi catastrofici. Un cambiamento culturale sostenuto anche attraverso la messa a disposizione di una grande mole di informazioni, analisi e dati scientifici raccolti grazie alla proficua e fondamentale collaborazione con le Università, i Centri di competenza, la Banca europea degli investimenti (BEI), i Carabinieri forestali e le altre istituzioni scientifiche che sono state coinvolte.

All’introduzione di un metodo basato su analisi messe a disposizione dalla comunità scientifica, si è affiancata l’attività di studio sulla valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla progettazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dell’isola, grazie alla collaborazione in atto con la BEI, che ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con la struttura commissariale, che prevede due fasi di attività. La prima fase, relativa allo studio sugli effetti dei cambiamenti climatici, è quasi ultimata, e i risultati saranno presentati all’inizio del prossimo anno. E’ già stato dato avvio alla seconda fase, indirizzata al supporto alla Struttura commissariale e ai Comuni nelle attività tecnico-amministrative e nella valutazione dei progetti presentati dai Soggetti attuatori».

IL GEOPORTALE E LA PIATTAFORMA GE.DI.SI.

«Grazie a tale approccio innovativo, gli interventi emergenziali e di ricostruzione sull’isola di Ischia possono rappresentare un vero e proprio modello, anche per la sperimentazione di una estesa utilizzazione delle tecnologie digitali in contesto emergenziale e ricostruttivo. Oltre ad aver prodotto la realizzazione del “gemello digitale” dell’isola, come già illustrato nel rapporto pubblicato il 26 novembre scorso al quale si rimanda per maggiori dettagli, si segnalano due ulteriori strumenti digitali che nell’ultimo mese sono stati messi a disposizione dei tecnici, delle istituzioni e dei cittadini. Si tratta del “Geoportale Ischia”, accessibile dal sito della struttura commissariale, che consente di visualizzare in modo intuitivo e dinamico tutte le informazioni riguardanti le aree e gli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, accedendo in tempo reale alla individuazione puntuale e geolocalizzata dei singoli edifici, con dati utili anche ai fini della progettazione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli immobili e delle aree colpite sia dal sisma che dalla frana.

L’altro strumento è la piattaforma GE.DI.SI., che è stata sviluppata nell’ambito del processo di ricostruzione del Centro Italia e richiesta in uso gratuito dalla struttura commissariale di Ischia; con i necessari e specifici adeguamenti, in parte già realizzati e in parte in corso di elaborazione, la stessa diverrà strumento indispensabile per centralizzare, standardizzare e semplificare la gestione delle pratiche della ricostruzione, consentendo un più agile svolgimento dei procedimenti in sede di conferenza Speciale dei Servizi, sia preliminare che decisoria».

GLI OBIETTIVI PER IL 2024

«La quantità e la qualità delle attività portate avanti nel primo anno dopo l’emergenza è destinata a dispiegare pienamente la sua efficacia nell’anno che abbiamo davanti. Nel corso del 2024 dovranno essere conseguiti i seguenti importanti obiettivi:

completamento degli interventi emergenziali avviati, sia per la fase di progettazione che di esecuzione, ed avvio dei lavori della rimanente parte delle circa 200 opere finanziate, delle quali 39 saranno avviate entro i primi 4 mesi del 2024. Con i lavori, che sono stati programmati e finanziati per un importo complessivo di euro 86.009.683,36, l’opera di riduzione del rischio residuo, e quindi la messa in sicurezza del territorio del Comune di Casamicciola e delle altre aree a rischio dell’Isola, è destinata a far conseguire un livello di sicurezza molto più avanzato di quello pre-frana;

l’ulteriore rilevante obiettivo per l’anno 2024 sarà di avviare l’attuazione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Casamicciola, oggetto dell’ordinanza speciale n. 4, mediante la progettazione di tutti i lavori e l’esecuzione delle prime opere previste nel Piano, nei limiti delle risorse già assegnate. Tale imponente opera di messa in sicurezza potrà essere attuata per una parte importante con le risorse già disponibili, ma per essere completata necessita di ulteriori finanziamenti per il Comune di Casamicciola, mentre per gli altri Comuni dell’Isola dovrà essere interamente finanziata;

apertura del numero maggiore possibile di cantieri della ricostruzione pubblica, tra quelli già finanziati con le ordinanze speciali n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7; sulla base del monitoraggio completato in questi giorni è prevedibile che nei primi mesi del prossimo anno saranno aperti 5 ulteriori cantieri della ricostruzione pubblica post-sisma, 5 relativi alla riparazione e ricostruzione di edifici di culto e circa altri 10 afferenti ad interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico;

la ricostruzione privata, che nel corso del 2023 ha registrato un significativo avanzamento passando da n. 41 decreti complessivamente emanati al 31/12/2022, a n. 80 progetti approvati, dei quali 75 decretati, con il raddoppio nel 2023 rispetto ai decreti approvati nel corso dei 5 anni precedenti, dovrà ulteriormente accelerare nel corso del prossimo anno. Ciò sarà pienamente possibile solo con l’approvazione definitiva sia del Piano stralcio del PAI da parte dell’Autorità di Bacino, che del Piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, per completare i quali sono in corso da alcuni mesi attività di confronto e condivisione di dati e valutazioni sul rischio idrogeologico e sismico;

le delocalizzazioni degli edifici ubicati nelle aree a rischio dovranno essere concretizzate sia acquisendo le domande definitive di quanti hanno già presentato la domanda preliminare (attualmente n. 32), che incrementandone il numero, soprattutto dopo aver acquisito in via definitiva le indicazioni provenienti dagli strumenti di pianificazione sopra indicati, a mezzo dei quali saranno definite le delocalizzazioni obbligatorie; nel contempo, nei primi mesi del 2024 dovrà essere concluso l’accordo definitivo per l’acquisizione del Pio Monte della Misericordia, ed eventualmente di altri immobili da destinare alle delocalizzazioni, mettendo in atto un notevole sforzo progettuale e realizzativo, finalizzato anche a superare le difficoltà sin qui registrate nel mercato immobiliare ischitano;

per l’assistenza alla popolazione la priorità sarà quella di individuare sistemazioni alloggiative per le 47 famiglie che sono ancora ospitate negli alberghi a seguito dell’evento catastrofico del novembre 2022, e di definire uno scadenziario per la presentazione delle domande di ricostruzione e delocalizzazione, al cui rispetto sarà subordinata l’erogazione del CAS. Una adeguata sistemazione alloggiativa di tutte le famiglie colpite dal sisma e dalla frana costituisce un obiettivo essenziale da perseguire nel corso del prossimo anno».