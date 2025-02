Ricostruzione privata, via libera a 10 cantieri per 22 unità immobiliari

Dopo l’adozione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania per i comuni dell’isola di Ischia colpiti dal sisma e dalla frana, la Conferenza dei Servizi ha ripreso a pieno regime l’esame delle pratiche di ricostruzione privata e di delocalizzazione. L’approvazione definitiva del piano avverrà dopo il 7 marzo, a seguito delle osservazioni trasmesse entro tale data.

“La ripresa della decretazione per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata e per le delocalizzazioni consolida il trend positivo degli ultimi mesi e rappresenta un ulteriore elemento di fiducia per lo sviluppo delle attività post-sisma e post-frana sull’isola di Ischia”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Giovanni Legnini.

Nuovi decreti e finanziamenti per la ricostruzione

Il Commissario Straordinario di Governo, Giovanni Legnini, ha firmato 10 decreti per un totale di quasi 6 milioni di euro destinati all’avvio di 9 cantieri di ricostruzione privata post-sisma e alla delocalizzazione di 4 unità immobiliari.

Questi provvedimenti permetteranno la ricostruzione e la riparazione di 22 unità immobiliari, suddivise su 9 edifici: 12 unità immobiliari nel comune di Casamicciola Terme, 8 unità immobiliari a Lacco Ameno e 2 unità immobiliari a Forio. L’investimento complessivo supera i 5,4 milioni di euro. Inoltre, un ulteriore decreto prevede 500 mila euro per la delocalizzazione di 4 unità immobiliari nel comune di Casamicciola Terme.

Intervento sostitutivo per i “ritardatari” della ricostruzione

Parallelamente, prosegue l’azione del Commissario Straordinario nei confronti di chi percepisce il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) senza aver rispettato i termini per la presentazione dei progetti. Secondo quanto stabilito dall’Ordinanza speciale n.8, le scadenze del 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre sono ormai superate, così come la proroga fissata al 31 gennaio con l’Ordinanza speciale n.10.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i primi sorteggi per individuare i professionisti incaricati di presentare le domande di contributo e i progetti. A seguito di questa selezione, sono stati nominati sette tecnici, scelti all’interno delle terne indicate dagli Ordini e Collegi professionali della Campania nell’accordo firmato con la Struttura Commissariale il 13 maggio scorso.

Si tratta di una misura che mira a coinvolgere un numero maggiore di professionisti nei processi di ricostruzione e accelerare la presentazione dei progetti

Misure per la ricostruzione degli aggregati edilizi

Per facilitare la ricostruzione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma, la Struttura Commissariale ha in programma ulteriori interventi sostitutivi. In particolare, in base al Decreto n.2269 dell’8 febbraio 2025, verrà avviata un’azione nei confronti dei proprietari che non hanno costituito il consorzio obbligatorio, il cui termine è scaduto il 15 febbraio. A tale scopo, il Commissario Legnini ha reso operativo ha firmato un atto integrativo al Protocollo d’Intesa con gli Ordini e i Collegi professionali della Campania, che consentirà la nomina di tecnici specializzati come commissari ad acta per la formazione dei consorzi obbligatori.