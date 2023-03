Ricostruzione privata tra sisma e frana, ecco il nuovo piano

Durante l’assemblea dei comitati con i commissari a Casamicciola, Legnini ha annunciato di aver aggiornato il piano delle delocalizzazioni d’imperio. Un piano che sarà condiviso con le autorità, con la conferenza dei servizi e che è stato realizzato dal Commissario. Un piano, che sarà poi base per la redazione definitiva del piano di ricostruzione da realizzare con Autorità di Bacino e Regione Campania ma che, cristallizza, le posizioni dei singoli edifici. Eccone i risultati:

Su Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, per 105 edifici sono fermi. Per questi si potrà richiedere la valutazione dell’istanza di condono e il resto, poi, sarà valutato caso per caso in considerazione delle zone di rischio che coinvolgono l’edificio stesso.

Per altri 204 edifici, quelli di colore arancione, invece, è possibile presentare la domanda di condono e la domanda per il contributo della ricostruzione ma il cui esito è legato all’adozione del piano di ricostruzione.

Per altri 602 edifici, quelli che hanno il colore verde, invece, è possibile presentare sia la domanda di condono sia la richiesta di contributo per la ricostruzione e procedere.

Sono questi i numeri che fanno la differenza e che fanno cadere tutti gli alibi a quanti, fino ad oggi, dal 2017, hanno tergiversato (molti per finire i cazzi loro!) sulla presentazione per la ricostruzione privata.