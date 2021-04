Ricostruzione post sisma di Ischia: il prefetto di Napoli incontra commissario e sindaci del Cratere

Le problematiche connesse alla fase di ricostruzione dei territori sull’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sono state al centro di una riunione in videoconferenza presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, con il commissario straordinario, prefetto Carlo Schilardi, e i sindaci dei comuni di Casamicciola Terme, Forio d’Ischia e Lacco Ameno.

Nel corso dei colloqui, i sindaci hanno richiesto di rappresentare al Governo la situazione di impasse creata dalla mancata proroga dei contratti delle unità operative che sta comportando sia la mancata esecuzione degli interventi ricostruttivi sia la mancata elargizione del contributo di autonoma sistemazione (Cas) ai cittadini interessati.

È stata, inoltre, manifestata dai sindaci l’esigenza che il contributo venga esteso ai consanguinei e che venga bloccato il pagamento dei mutui per proprietari di immobili non agibili. Il prefetto Valentini, di intesa con il Commissario straordinario, valuterà nei prossimi giorni ulteriori iniziative per sottoporre la questione ai competenti uffici governativi con l’obiettivo di individuare i migliori percorsi per la soluzione della problematica prospettata nel corso dell’incontro.