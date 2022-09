Ricostruzione, l’isola d’Ischia al Remtech Expo di Ferrara Fiere

Al Remtech Expo in corso di svolgimento a Ferrara Fiere si parla anche della ricostruzione nei comuni isolani colpiti dal sisma del 2017, nell’ambito della Conferenza Nazionale sul Codice della Ricostruzione.

RemTech Expo è l’unico Hub Tecnologico Ambientale specializzato sui temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori e l’evento programmato dal 21 al 23 settembre tocca problematiche salienti, come quelli già affrontati mercoledì 21 settembre. Nell’ambito del tema “Tutela e miglioramento sismico del patrimonio culturale – chiese e municipi” Andrea Prota, del Dipartimento di Strutture dell’Università Federico II Napoli, è intervenuto sulla “Chiesa Baraccata di Ischia”. L’Ufficio Tecnico-Ricostruzione del Comune di Lacco Ameno ha invece relazionato su “Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico delle opere di interesse pubblico del comune di Lacco Ameno colpite dal sisma del 2017”. Altro tema di interesse “Le nuove scuole 4.0”, con gli interventi affidati all’arch. Marco Raia del Comune di Forio e all’ing. Claudio D’Ambra su “Istituto Comprensivo Balsofiore di Forio”; all’ Ufficio Tecnico-Ricostruzione del Comune di Casamicciola su “Ricostruzione edificio scolastico Lembo, nel comune di Casamicciola ad Ischia”. Conclusioni a cura di Vincenzo Albanese e Paola Marotta per l’Ufficio Tecnico-Ricostruzione Ischia.

Giovedì 22 Settembre dalle ore 12.00 – 13.30 ancora l’isola in primo piano: “Modelli di pericolosità sismica in aree vulcaniche: i casi di Ischia e dell’Etna”. Con interventi di Francesca Bianco dell’INGV su “La sismicità di Ischia e la caratterizzazione della pericolosità sismica dell’isola”; di Emanuele Tondi dell’ Università di Camerino e Alessandro Maria Michetti dell’Università dell’Insubria su “Faglie Attive e Capaci ad Ischia: zonazione ed implicazioni per la pericolosità sismica”; di Iunio Iervolino del Dipartimento Strutture della Federico II su “Pericolosità sismica aggiornata per la ricostruzione a Casamicciola, considerazioni e valutazioni preliminari”.

Infine venerdì 23 Settembre dalle ore 9.30 alle 14.00, sempre nell’ambito della “Conferenza Nazionale Sul Codice Della ricostruzione”, in programma “Le correlazioni tra emergenza, ricostruzione e prevenzione”. L’introduzione della seconda sessione vedrà gli interventi dei sindaci di Lacco Ameno e Forio Giacomo Pascale e Francesco Del Deo.