Ricostruzione Ischia: stretta sui ritardi, più poteri ai comuni e apertura al riuso dei materiali

Un pacchetto di misure straordinarie per accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica e privata sull’isola di Ischia è stato introdotto con l’ordinanza speciale n.12, firmata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini. Il provvedimento tocca temi cruciali come la proroga dei termini per il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), l’estensione dei commissari ad acta ai condomini, la ridefinizione dei soggetti attuatori per opere strategiche e il riuso sostenibile dei materiali da demolizione.

Proroga per il CAS: più tempo per la dichiarazione dei requisiti

L’ordinanza conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi: il termine per la presentazione della dichiarazione sui requisiti per beneficiare del CAS, inizialmente fissato al 30 maggio, è stato prorogato al 15 luglio. La decisione tiene conto delle segnalazioni pervenute alla struttura commissariale su alcune difficoltà interpretative, ora chiarite con apposita modifica.

Commissari ad acta anche per i condomini

Per sbloccare situazioni di stallo nella ricostruzione privata post-sisma e post-frana, l’ordinanza estende la possibilità di nomina dei commissari ad acta anche ai condomini e ai “condomini di fatto”, nei casi in cui sia necessario un progetto unitario per l’intervento. Il commissario ad acta potrà così operare in sostituzione dei proprietari inerti, semplificando e velocizzando l’avvio dei lavori.

Ricostruzione pubblica: cambi nei soggetti attuatori

Nel settore della ricostruzione pubblica, l’ordinanza apporta rilevanti modifiche. A Casamicciola Terme, il Comune subentra alla Città Metropolitana di Napoli come soggetto attuatore per i lavori sul costone della Strada Statale 270. Inoltre, viene confermata Evi S.p.a. come soggetto attuatore per le opere di difesa idraulica e fognaria.

Per quanto riguarda la Chiesa dell’Immacolata a Casamicciola, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prende il posto del Segretariato Regionale del MIC.

Anche a Forio cambia il soggetto attuatore per i lavori nella Chiesa di Santa Maria di Loreto: sarà il Comune a occuparsene, sostituendo il Segretariato regionale.

A Lacco Ameno, l’Agenzia del Demanio riceve maggiori poteri per snellire le procedure legate all’adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell’area archeologica di Santa Restituta. Inoltre, viene rimodulato l’intervento sull’Istituto comprensivo “Mennella”: si rinuncia alla ricostruzione sul sito originario e si autorizza il trasferimento nei moduli scolastici provvisori, senza costi aggiuntivi.

Economia circolare: riuso dei materiali da demolizione

In linea con i principi di sostenibilità ambientale, l’ordinanza introduce norme per il riutilizzo di pietre e materiali inerti provenienti dalle demolizioni post-sisma del 2017 e dalla frana del 2022. Se ritenuti idonei dai direttori dei lavori, questi materiali potranno essere riutilizzati per opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. A Casamicciola, è già in corso un intervento pilota di ripristino delle briglie borboniche nell’alveo Senigallia. I materiali saranno ceduti gratuitamente agli enti pubblici richiedenti, con possibilità di assegnazione a soggetti privati per finalità ambientali, qualora restino inutilizzati.

Con questa nuova ordinanza, il Commissario Legnini punta a imprimere una nuova accelerazione al percorso di rinascita dell’isola, rafforzando strumenti amministrativi e garantendo un approccio più sostenibile alla ricostruzione.