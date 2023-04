Ricostruzione Ischia post-sisma e post-frana, accordo fra Anac e Commissario Straordinario

Celerità nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e ricostruzione a Ischia, ma anche trasparenza e rispetto della legalità. Con la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione tra il Commissario, Giovanni Legnini, e il presidente dell’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), Giuseppe Busia, parte l’attività di vigilanza collaborativa e preventiva per le attività e i lavori relativi alla ricostruzione post-sisma del 21 agosto del 2017 e a quelli post-frana del 26 novembre del 2022 sull’isola di Ischia.

L’accordo, appena firmato, resterà in vigore per almeno 24 mesi e prevede diverse attività di vigilanza e controllo da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione riguardanti determine, atti e procedure di gara di appalto per l’affidamento di servizi tecnici e la realizzazione dei lavori pubblici, con l’intento di verificarne preliminarmente la conformità alle normative vigenti ma anche e soprattutto per contrastare qualsiasi rischio di infiltrazione criminale.

Sarà lo stesso Commissario a trasmettere gli atti da sottoporre a verifica da parte dell’Anac che ogni due mesi invierà un report completo delle attività. “Esprimo soddisfazione per questo accordo raggiunto con l’Anac – ha commentato il Commissario Legnini – e vera gratitudine al Presidente Busia e a tutta l’Autorità per aver assunto funzioni collaborative e di vigilanza non obbligatorie nell’ambito dell’attività emergenziale e di ricostruzione a Ischia. Con la formalizzazione di questa preziosa collaborazione facciamo un ulteriore passo in avanti nella direzione della trasparenza e legalità”.

Il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, ha espresso “apprezzamento per la collaborazione maturata nella ricostruzione post sisma con il Commissario Legnini. Questo protocollo di vigilanza collaborativa e preventiva su Ischia – ha aggiunto – è un importante presidio di legalità che può conciliarsi bene con la semplificazione amministrativa e l’accelerazione delle procedure necessarie alla ricostruzione sull’isola. Legalità ed efficienza possono e devono procedere insieme”.