Ricostruzione: il commissario Legnini accoglie delegazione della protezione civile messicana

Il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana sull’isola di Ischia, Giovanni Legnini, insieme ai professionisti e ai tecnici della Struttura commissariale, al direttore della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo, e all’assessore alle politiche ambientali del Comune di Casamicciola, Loredana Cimmino, ha accolto una nutrita delegazione della Scuola di Protezione Civile del Messico.

Il Commissario Legnini che ha dato il benvenuto e ringraziato la delegazione messicana e, intervenendo, ha detto: “Il Messico, come l’isola di Ischia, è un territorio bellissimo ma gravato da una molteplicità di rischi e di catastrofi naturali. Le sfide che ci presenta il cambiamento climatico riguardano tutti noi e determinano crescenti preoccupazioni. Siamo molto orgogliosi del nostro sistema di Protezione civile, che è andato via via rafforzandosi dimostrando di saper agire tempestivamente e con efficacia dopo gli eventi catastrofici insieme alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli altri apparati dello Stato, e con il volontariato che rappresenta una componente importante e ha una funzione decisiva come è accaduto qui a Ischia dopo la frana del 26 novembre”.

Il gruppo di studiosi, proveniente dello stato del Chiapas e impegnato in un viaggio di studio in Italia fino al 26 ottobre, ha fatto tappa a Ischia per conoscere più da vicino il contesto territoriale dell’isola sconvolta da ripetute e violente catastrofi naturali, come il sisma del 2017 e la frana del 2022, nonché l’esperienza in corso di gestione dell’emergenza e ricostruzione.

Per tracciarne un quadro significativo, durante l’incontro, il Prof. Francesco Maria Guadagno dell’Università degli studi del Sannio ha ripercorso i principali eventi calamitosi degli ultimi cento anni e illustrato alcune delle tecnologie impiegate nelle fasi emergenziali e post emergenziali per studiare tali fenomeni. A seguire, il dirigente della Struttura, geologo dott. Vincenzo Albanese ha spiegato quali sono stati gli interventi dello Stato nella gestione dell’emergenza, mentre l’ing. Claudio D’Ambra, esperto della Struttura Commissariale ha fatto il punto sui danni provocati sia dal sisma del 2017 che dalla frana 2022 e ha illustrato le prime opere di messa in sicurezza contenute nel Piano degli interventi.

A margine dell’incontro il capo della delegazione, il direttore Juan Antonio Vargas Reyes, ha consegnato al Commissario Legnini una targa ricordo, il quale, a sua volta, ha ricambiato con un presente in terracotta di produzione artigianale locale, che ritrae un’immagine dell’isola. Il gruppo di esperti e dottorandi si è poi recato sui luoghi interessati sia dal terremoto che dalla frana e ha infine raggiunto il Porto di Casamicciola dove sono state descritte le attività di dragaggio realizzate.