Ricostruzione edilizia popolare. Fondi CIPE. Arrivano le briciole per gli alloggi ERP. Sbloccati 8 milioni di euro per Ischia

Ida Trofa|Con il parere positivo della Conferenza Unificata si è finalmente sbloccato il fondo di 100 milioni deliberato dal CIPE nel 2018 per la messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

I finanziamenti sono stati ripartiti tra Marche (quasi la metà dei fondi), Abruzzo, Lazio, Umbria e Campania. Alla Regione Campani sono stati destinati 8 milioni di euro per gli interventi di recupero di oltre 100 alloggi ERP già individuati e localizzati nel comune di Casamicciola, duramente colpito dal terremoto del 21 agosto 2017. L’intervento sarà gestito dall’Acer – Agenzia Campana per l’edilizia residenziale, che ha già avviato le attività progettuali. Pochi spiccioli a fronte di quello che sarebbe potuto essere il finanziamento degli interventi attraverso le somme destinate alla ricostruzione di Ischia. Questo se solo all’epoca

Il commissario, ACER, Romeo Gentile avesse predisposto le schede AEDES dei danni a prescindere dalla ricognizione che avrebbe dovuto fare la Protezione Civile con l’allora commissario all’emergenza l’architetto Giuseppe Grimaldi.

L’errore di aver fermato la ricognizione del danno

Sarebbe bastato seguire l’iter di Grimaldi per canalizzare su Casamicciola tante altre forme di finanziamento perché comunque quel tipo di edilizia ha anche altri canali di finanziamento. Ecco questo è il grande rammarico per il terremoto di Ischia, è il grande errore strategico dei sindaci che hanno convinto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a fermare quella ricognizione del danno. Dei sindaci e di quegli scellerati che sul nostro terremoto hanno fatto campagna elettorale e macchiette TV. Bisognerebbe chiedere loro il risarcimento dei danni per quanto male hanno fatto al sisma ed alla sua gente. Stolti vestiti di presunzione ed arroganza. È stato il più grande abuso di stato non consentire che l’allora commissario Giuseppe Grimaldi terminasse la ricognizione dei danno.

A Benevento per l’alluvione e con quella ricognizione prendono ancora soldi ed indennizzi. Ora otteniamo otto milioni di euro di fondi CIPE. Otto milioni di questi tempi non sono briciole, di questi tempi otto milioni è oro che cola anche raffrontato a quanto destinato sin qui, concretamente e non a chiacchiera alla ricostruzione di Ischia ( 36 milioni di euro in cassa con lo stato di Emergenza, 5 milioni di euro per le aziende con la Ricostruzione e l’ipotesi di un 100aio di milioni per la ricostruzione privata. Questi ultimi non ancora in cassa) . Sarebbe interessante capire quanti soldi ha messo il governo di Roma al di fuori di quelli per l’emergenza sisma 2017? Sarebbe interessante quanto ha davvero a disposizione il commissario Schilardi.Questo non farebbe che aumentare l’amarezza per le briciole propagandistiche che ora ci riservano.In ogni caso i fondi serviranno, in linea con la strategia regionale e comunale per il rilancio delle politiche abitative e lo sviluppo urbano per garantire livelli di qualità in linea con le più recenti disposizioni contenute nel “programma abitare sostenibile”, approvato dalla Giunta Regionale nel giugno 2019, anche con tipologie architettoniche ed edilizie innovative, materiali sostenibili e sistemi strutturali avanzati, in ordine al contenimento dell’uso del suolo, dei consumi idrici ed energetici e delle emissioni in atmosfera, nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche e alle migliori tecnologie per la gestione dei rifiuti. Gli interventi dovranno inoltre essere in linea con gli indirizzi del preliminare di Piano Urbanistico del Comune, in via di redazione ed in materia di sostenibilità ambientale, transizione ecologica e tutela del paesaggio. Il fine complessivo è quello di riconfigurare e riqualificare parti urbane della città di Napoli, superare condizioni di marginalità urbana e realizzare nuovi alloggi rigorosamente accompagnati da servizi e attrezzature per una migliore e diversa abitabilità.

Inoltre, tenuto conto dell’eccezionale situazione venutasi a determinare con l’emergenza Covid-19, con la sospensione delle attività e la limitazione degli spostamenti dei cittadini, l’Assessorato al Governo del Territorio regionale , d’intesa con l’omonima Direzione, ha provveduto a rideterminare e modificare i termini per la presentazione dei documenti per la determinazione del canone degli alloggi ERP e per la regolarizzazione delle occupazioni improprie, rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento 11 del 28 ottobre 2019. In particolare: la presentazione dell’ISEE ed ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione, da parte degli assegnatari di alloggi ERP agli Enti Gestori, è fissata al 20 settembre 2020; la presentazione di istanze di regolarizzazione, da parte di nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi ERP, è fissata al 20 luglio 2020.

Per tanti il concetto di social housing che un po’ investe le nostre ERP non può essere definito in modo univoco. In termini normativi e programmatici dovrebbe trattarsi di una pratica dell’abitare che ha a che vedere non solo con l’edificio, ma che comprende anche una serie di progetti d’inclusione degli inquilini atti a formare una comunità autogestita basata su servizi di vario genere. L’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), in via del tutto teorica, dovrebbe rappresentare una sottocategoria specifica del social housing, rivolta esclusivamente a una fascia di persone meno abbienti. Purtroppo, però, da noi non è cosi. Tutti i comuni dell’isola possono testimoniare, di abusi, sopraffazioni, illecite occupazioni e chi più ne ha più ne metta. L’ACER la nuova agenzia regionale ha ora 8 milioni per il sisma di Ischia. A La Sentinella abbiamo dato il primo esempio virtuoso o quasi. L’auspico è che buon pro ci facciano questi fondi, oltre i proclami e gli annunci regionali. Non si può però ridurre tutto alle esperienze di grave emergenza come quella del terremoto.

I problemi relativi al mondo degli alloggi ERP sono ben noti, ma pochi ne conoscono la reale portata. Morosità, abusivismo, mancata manutenzione, incremento degli alloggi sfitti e supporto sociale inadeguato si alimentano a vicenda nel grande circolo vizioso della pubblica amministrazione.

È inutile far finta che il fantastico mondo delle case popolari, con i suoi rari interventi, con i suoi Gruppi di Acquisto Solidale e i servizi integrativi per grandi e piccoli, possa comprendere i quartieri popolari degli IACP, Istituti Autonomi Case Popolari,d’Ischia. Da una parte troviamo l’opinione comune che vede spesso i sobborghi popolari come non-luoghi degradati, e dall’altra le amministrazioni, specialiste nel vendere piccoli e timidi tentavi di gestione sociale come grandi eventi rivoluzionari.