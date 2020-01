Ricostruzione e programmazione imprenditoriale, summit al Comune con le aziende

Ricostruzione e programmazione imprenditoriale. Ieri al Municipio di Casamicciola Terme l’incontro sul tema con le strutture ricettive della Zona Alta di Casamicciola Terme. Presenti sia le aziende della Zona Rossa e quelle chiuse dal sisma che le attività ancora operative al confine nella cosiddetta zona verde.

Tema dell’incontro il futuro e la localizzazione delle imprese della zona rossa con la scelta dei singoli, oltre che la volontà di chi è escluso dalla zona rossa di pianificare subito la questione definendo il “nodo“ per loro zona rossa. Scelte che potrebbero avere ripercussioni importanti per tutti.

Quindici le aziende presenti al summit voluto dal presidente del Consiglio comunale Nunzia Piro in via informale. La necessità di trovare una strategia e un’unità di intenti tra classe politica e coloro che più degli altri hanno bisogno di rimettere in moto le proprie aziende e dunque l’economia della cittadina termale è stato il volano. Una ricostruzione che non parte, anzi ferma di fatto allo Stato d’Emergenza la dura realtà dei fatti.

Uscire dal pantano sismico è stato l’obiettivo dichiarato, anche se dal confronto è emerso anche come ci si trovi dinanzi a situazioni molto spesso diverse a seconda dei casi e questo non rende certamente agevole trovare la quadratura del cerchio. Non sono mancate le tensioni per le evidenti diversità di vedute e programmatiche su chi ha urgenza di togliersi dalla prospettiva imprenditoriale la zona rossa, vista come un ghetto ed una bruttura da chi ne sta fuori. Una tesi che ha cozzato subito ovviamente con chi invece in quel ghetto attende di poterci ritornare in pena sicurezza quanto meno per poter comprendere cosa fare e come farlo. Lo ricordiamo la normativa vigente e gli esiti della microzonazione hanno escluso forme di delocalizzazione volontaria. Dopo quattro ore di dibattito anche acerbo si è giunti ad una sintesi.

La zona rossa non sarà né ghettizzata né chiusa da cancelli come qualcuno avrebbe potuto ipotizzare ore semplificare in nodo del Rino alla normalità. La messa in sicurezza previsto dal Piano dell’Emergenza Sisma dovrà essere seguito celermente cosi come in punta di diritto con la rimozione delle macerie e il restino della viabilità. Parallelamente viaggerà la programmazione urbanistica, politica, economica e ricostruttiva. L’una non escluderà l’altra. All’esito dell’incontro è stato chiaro che l’unica via da percorrere è la rimozione della zona rossa effettuando la relativa messa in sicurezza.

Questo parallelamente alla programmazione urbanistica ed economica di tutto il paese e dunque estesa a tutte le imprese di Casamicciola Terme al netto del terremoto. Tra le proposte avanzate e verbalizzate al tavolo la creazione di una area termale all’aperto nella zona di La Rita sull’esperienza di Saturnia. L’ideazione di un progetto culturale che coinvolga Villa Parodi con l’apertura al pubblico, la richiesta di sgravi tributari per chi investe in impresa nelle zone alte, l’abbassamento delle rendite catastali, ristoro agli alberghi e nuove previsioni di sostegno economico. Tutto materiale buono per il PUC e i provvedimenti commissariali.