RICORSO AL BUIO. Del Deo e Savio non ci stanno e con Domenico Rotolo ricorrono contro il voto. Ma non hanno gli atti…

Gaetano Di Meglio | Il ricorso di Casamicciola ha fatto scuola. Gli errori di Abramo De Siano sono serviti a Francesco Del Deo come memorandum e, puntuale, l’ultimo giorno a disposizione, Domenico Rotolo, cittadino elettore di Forio, assistito dall’avvocato Vozza di Castellammare di Stabia ha presentato ricorso contro il voto di Forio e il presidente Corciulo, della seconda Sezione del TAR Campania, ha fissato l’udienza per il prossimo 16 novembre.

Un ricorso che trova la sua massima espressione nelle richieste mosse da Rotolo al tribunale. Basta leggere il PQM per capire quale sia la richiesta. Rotolo ha chiesto al tribunale di annullare l’elezione di Antonio Sparato e di correggere il risultato elettore consegnando del seggio a Mario Savio o, in alternativa, di annullare tutte le operazioni elettorali. Si, avete capito bene. Proprio così.

Più del “diritto”, in questo caso, vale la pena leggere il “fatto”.

Il sig. Domenico Rotolo è cittadino/elettore del Comune di Forio – dopo aver raccontato come si sono svolte le elezioni, aggiunge che “Tanto precisato, l’esito della competizione elettorale è stato alterato dagli atti posti in essere dalla Commissione Elettorale, ovvero dalla Subcommissione competente, nel corso del procedimento preparatorio per le elezioni comunali. Nello specifico, e – come verrà precisato infra – per quanto è dato sapere: La competente Subcommissione, con verbale n. 47 del 15.04.2023, ha illegittimamente proceduto alla ammissione della lista denominata “Onda Nuova”.

Secondo Rotolo, infatti, “Le dichiarazioni di accettazione delle candidature a consiglieri comunali, allegate al restante compendio documentale necessario alla presentazione della lista, non conteneva e la indicazione del nominativo della lista medesima e la descrizione del contrassegno”

Ma c’è di più. Secondo Rotolo, la competente Subcommissione ha, altresì, illegittimamente proceduto alla ammissione delle liste “Progresso Per Forio”, “Noi Per Forio”, “Passione Forio”, “Primavera Foriana”, “Insieme Per Forio”, “Forio Nel Cuore”, “Forio Democratica” e “Onda Nuova” per il compendio documentale necessario alla presentazione delle menzionate liste non conteneva le singole dichiarazioni di collegamento delle liste medesime al candidato Sindaco Stanislao Verde.

Ma perché Domenico Rotolo ricorre al TAR? Perché Francesco Del Deo aveva presentato istanza di accesso agli atti ma non gli è stata data risposta: “Tali irregolarità – censurabili, ex art. 129 co. 2 c.p.a., solo all’esito del procedimento elettorale – saranno riscontrabili attraverso l’acquisizione istruttoria di tutta la documentazione esibita e consegnata alla Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio) dai delegati/presentatori delle summenzionate liste. Si evidenzia, sul punto, che, detta documentazione è stata oggetto di istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo PEC in data 19.06.2023 (acquisita al protocollo nell’Amministrazione resistente al n. 26801/2023), formalizzata dal neo-eletto Consigliere Comunale Francesco Del Deo, candidato per la lista “Patto Per Forio”. Benché nella richiesta documentale sia stata prospettata la necessità di una rapida ostensione degli atti, atteso il ridottissimo termine decadenziale per la proposizione di impugnativa ex art. 130 c.p.a., la Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio) – ad oggi – non ha ancora proceduto alla sua evasione.”

IN ASSENZA DEL NECESSARIO COMPENDIO DOCUMENTALE

E come in una partita di poker, Romolo chiede al Tribunale di poter giocare “al buio”: “Tanto impone al ricorrente, anche in assenza del necessario compendio documentale, la iterposizione “al buio” della presente impugnativa, con riserva di integrare la stessa – all’esito della acquisizione istruttoria che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà disporre in accoglimento della istanza che verrà formalizzata – con la proposizione di – eventuali – motivi aggiunti.

Tra le altre cose Romolo evidenzia al Tribunale (senza averlo visto, tra l’altro) che “con riferimento ai candidati della lista Onda Nuova, in dette dichiarazioni è stata omessa la indicazione della lista (come anche la descrizione del contrassegno) per la quale i candidati medesimi hanno manifestato la propria accettazione.”

Poi, aggiunge “In tal senso, e sulla base dei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, è evidente la illegittimità del provvedimento con il quale la Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio) ha ammesso alla competizione elettorale la Lista Onda Nuova con tutti i suoi candidati, consentendo la illegittima proclamazione alla carica di Consigliere Comunale di Forio del sig. Antonio Spataro.

Leggiamo con attenzione. Secondo Romolo “La irregolarità censurata, che troverà conferma all’esito dell’acquisizione istruttoria che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà disporre (attesa la richiesta di accesso documentale, formalizzata prima della attivazione della presente impugnativa, rimasta priva di riscontro), ha avuto un effetto dirimente sulla composizione dell’Assise cittadina” e sin qui ci siamo. Poi Romolo aggiunge: “la – illegittima – partecipazione della Lista Onda Nuova alla competizione elettorale ha consentito al raggruppamento di liste (asseritamente) collegate al candidato Sindaco (poi risultato eletto) Sig. Stanislao Verde di conseguire 12 seggi sul totale di 16. Tanto a discapito della coalizione capeggiata dal candidato Sindaco Pasquale Capuano, e – in particolare – della Lista Amore Per Forio, che si è vista riconoscere un seggio in meno rispetto a quello ad essa concretamente spettante, che andava attribuito al candidato sig. Mario Savio (risultato primo dei non eletti)”

Ora, però, viene il bello. Leggete con attenzione cosa chiede Romolo: “In ragione di tanto – e previa acquisizione istruttoria di tutta la documentazione riferita alla Lista Onda Nuova, sottoposta alla valutazione della Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio) – si impone, con l’accoglimento del presente gravame, l’annullamento del provvedimento di ammissione della menzionata lista elettorale, con conseguente correzione del risultato elettorale nei termini che seguono: “Attribuzione del seggio, originariamente assegnato alla Lista Onda Nuova, alla Lista Amore Per Forio, collegata al candidato Sindaco Pasquale Capuano, con conseguente proclamazione del sig. Mario Savio alla carica di Consigliere Comunale di Forio in luogo del sig. Antonio Spataro, illegittimamente proclamato eletto”.

Il ricorso, poi, continua con una serie di calcoli che dimostrano come l’esclusione della lista “Onda Nuova” avrebbe consegnato quel seggio a Mario Savio.

SAVIO AL POSTO DI SPATARO

CAPUANO AL POSTO DI STANI VERDE

L’altro punto che Romolo illustra al Tribunale è quello di escludere tutte le liste collegate al candidato Stani Verde perché, sempre secondo il cittadino che non ha gli atti, “l’irregolarità, registrata sempre nel procedimento preparatorio alle operazioni di voto, che ha determinato la illegittima partecipazione alla competizione elettorale di tutte le liste collegate al candidato Sindaco Stanislao Verde. Come verrà accertato all’esito dell’acquisizione istruttoria che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà disporre, i delegati delle liste denominate “Progresso Per Forio”, “Noi Per Forio”, “Passione Forio”, “Primavera Foriana”, “Insieme Per Forio”, “Forio Nel Cuore”, “Forio Democratica” e “Onda Nuova”, non hanno compendiato la documentazione da sottoporre alla valutazione della Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio) con le necessarie dichiarazioni di collegamento delle liste medesime con il candidato alla carica di Sindaco”.

E quindi, secondo Romolo, il tribunale dovrà correggere il risultato elettorale escludendo Stani Verde e la sua coalizione, dichiarare eletto sindco Pasquale Capuano e assegnare 13 seggi alla coalizione di Capuano e 3 a quella di Vito Iacono, ovvero: Lista Amore Per Forio: 7 Seggi; Lista Patto Per Forio: 6 Seggi; Lista Forio è Tua: 2 Seggi; Un seggio al candidato sindaco non eletto sig. Vito Iacono.

…oppure tutto da annullare

Solo alla fine, dopo tutto questo che abbiamo letto, Romolo ha chiesto al tribunale “In via subordinata, e previa acquisizione istruttoria che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà disporre, nella ipotesi in cui l’accoglimento della censura articolata al punto sub 2.1) dovesse materializzare – secondo il Collegio – una irregolarità tale da minare la integrità delle intere operazioni elettorali, con consequenziale impossibilità di operare la correzione prospettata al punto sub. si chiede – sempre in accoglimento del presente gravame – l’annullamento dell’intero procedimento elettorale con conseguente rinnovazione integrale delle operazioni di voto.

IN VIA ISTRUTTORIA

Come anticipato in punto di fatto, il presente gravame è stato interposto al “buio”, non avendo il Comune di Forio, e per esso la Subcommissione Elettorale Circondariale di Ischia (Competente per il Comune di Forio), ancora esitato la richiesta documentale formalizzata – a mezzo PEC, e per il tramite dell’Avv. Biagio Di Meglio – dal sig. Francesco Del Deo (neo-eletto Consigliere Comunale per la lista “Patto Per Forio) in data 19.06.2023, acquisita al protocollo nell’Amministrazione resistente al n. 26801/2023.

E così, al buio. Come in una partita di poker.