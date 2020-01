Ricordo del professore Vincenzo Cenatiempo, l’umanista che ha amato la vita

Martedì 28 si sono riuniti nella Chiesa di Piedimonte i familiari e gli amici intimi di Vincenzo Cenatiempo, che ad un mese dalla scomparsa, hanno ricordato con rimpianto sincero il professore, il politico, l’amante della natura.

La messa è stata celebrata dal rev. Pasquale Mattera e dal Parroco che sostituisce don Luigi Trani.

Nella omelia il Sacerdote don Pasquale ha ricordato la dignità e la forza morale del Professore, che nelle dure prove della sua lunga vita ( si è spento a 96 anni il 26 Dicembre scorso) è stato fermo come una roccia mantenendosi come “torre ferma” nei suoi convincimenti.

Il cordoglio della Scuola Media “Giovanni Scotti”, di cui Vincenzo Cenatiempo era stato prima Docente e poi Preside, è stato portato dalla Dirigente Scolastica, la Preside Monti, che ha presenziato alla funzione religiosa.

Vincenzo Cenatiempo era, infatti, fiero delle sue origini, assertore della cultura classica di cui era esaltatore, era un salutista che camminava a piedi ed amava il mare, nuotando e remando, ed aveva portato nella azione politica l’idea dei cattolici che le Istituzioni debbano essere a servizio della intera comunità, senza discriminazioni di censo, e garantire le fasce più deboli della società.

Brillante oratore appassionava con la sua facondia le piazze, ed è stato così amministratore del Comune di Barano d’ Ischia, in vari ruoli, dal 1952 al 1993, dando prova di equilibrio e perseguendo con coerenza l’idea di valorizzare le risorse ambientali.

Dopo la modernizzazione del territorio con le grandi arterie per i Maronti, per Fiaiano, da Barano a Testaccio e a Piedimonte con le varianti esterne, comprese che la agricoltura avrebbe potuto sopravvivere solo con la meccanizzazione e, come, Sindaco diede impulso alla viabilità interna e così furono realizzate la strada che adduce alla Testa, l’ampliamento della vie Terone del Vatoliere, di Vado Michele e di Candiano che hanno così garantito la salvaguardia e la sopravvivenza delle risorse agricole del territorio baranese; completò gli insediamenti scolastici, iniziati con il Sindaco Giovanni Di Meglio, e realizzò l’edificio scolastico di Fiaiano, completò il riempimento della Cava di Barano Capoluogo, ove venne realizzato il campo polivalente, utilizzato per i giochi della Gioventù.

Così lo hanno ricordato i familiari:

“Negli ultimi giorni ripeteva con un sorriso: «La Natura sta facendo il suo corso». Fino alla fine ha saputo esprimere il fascino di una lunga esistenza vissuta con intensità, nel segno di una profonda cultura classica permeata dai valori cristiani. Mentre si esercitava ancora a tradurre dal greco antico i passi degli autori preferiti, ripensava con fierezza all’esperienza di amministratore pubblico, alle sfide politiche, alle battaglie ideali, all’obbligo di sostenere gli altri nel momento del bisogno.

Politico tenace ed eccezionale educatore, maestro indimenticabile per molte generazioni di giovani, si è dedicato alla famiglia con tutte le energie disponibili. Ha amato la sua terra con passione incrollabile, si è distinto per l’impegno sociale, le alte doti morali, la disponibilità, l’equilibrio e l’umanità.

Ha mutuato lo spirito di sacrificio dall’inscindibile legame con il mondo contadino delle origini, caratterizzato dalla fatica, il rischio, la speranza. L’umiltà, la coerenza, il senso della responsabilità, l’onestà sono stati i tratti distintivi della sua forte personalità.

Si è ispirato allo zio, il sacerdote don Francesco Cenatiempo, poeta, letterato e amministratore di Barano; e si è formato da adolescente con il professore don Ciro Scotti, eminente ecclesiastico e fine umanista.

Dopo aver frequentato il Seminario, si laureò in Lettere Classiche nel 1948 e iniziò la sua attività di docente, prima presso l’Avviamento Professionale, poi alla Scuola Media “Giovanni Scotti”. Passò al Liceo Classico insegnando Latino e Greco fino al 1973, quando divenne preside della Scuola Media Statale di Barano, per trasferirsi in seguito a dirigere, dal 1980 al 1993, la Scuola Media Statale “G. Scotti” di Ischia, dove concluse la sua esemplare carriera didattica.

È stato un cattolico vero, convinto che i principi etici cristiani debbano essere concretamente portati nella società civile, aiutando con lealtà i deboli e i bisognosi, nella prospettiva di migliorarne la condizione umana, garantendo la giustizia sociale e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Figlio della Barano rurale avvertì l’urgenza di essere presente nelle istituzioni durante i difficili anni del secondo dopoguerra.

Insieme al coetaneo Vincenzo Mennella, Antonio Castagna e Giovanni Di Meglio, con i quali condivise un vincolo di grande amicizia, fu tra i fondatori della Democrazia Cristiana, affermandosi presto come un riferimento del suo Comune e dell’isola d’Ischia.

Brillante oratore, dotato di facondia naturale, è stato consigliere comunale di Barano dal 1952 al 1993; ha ricoperto la carica di assessore dal 1952 al 1960; ed è stato sindaco dal 1964 al 1972.

È stato tra i protagonisti indiscussi della seconda metà del ventesimo secolo in un’isola in rapido sviluppo. Ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia locale, in un periodo particolarmente fecondo anche per la crescita del Comune con una serie di opere pubbliche, che tuttora costituiscono la leva fondamentale della valorizzazione di Barano e della sua trasformazione da paese essenzialmente agricolo in territorio a vocazione turistica.

La sua casa è sempre stata aperta a tutti, soprattutto per quanti hanno chiesto sostegno e comprensione, senza discriminazioni di sorta, con la consapevolezza di non essersi lasciato inebriare dalle cariche, restando fedele alla sua formazione religiosa e civile, e lasciando una traccia indelebile nella memoria collettiva”.