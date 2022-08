Riccardo Sepe Visconti: «Domenico De Siano, vieni al Calise per fare chiarezza»

Riccardo Sepe Visconti è intervenuto sull’esclusione dalla campagna elettorale del 25 settembre di Domenico De Siano. Quello di Sepe, è un intervento a doppia mandata o a doppia taglia. La prima eccola: «Penso che sia curioso, direi innaturale, che ad Ischia in pochi(ssimi) commentino la esclusione del senatore Domenico De Siano dalle liste di Forza Italia per le prossime Elezioni politiche. De Siano è stato per molti anni il potentissimo coordinatore regionale del partito di Silvio Berlusconi e solo di recente è stato sostituito dal commissario Fulvio Martusciello, suo storico antagonista… Mi sarei aspettato dei commenti, un dibattito, delle prese di posizioni, le attendevo dai miei colleghi dell’informazione quotidiana e le avrei volute dal mondo politico locale… purtroppo, niente di niente. Sigh!»

La seconda, invece, è più un invito: «Come molti di voi – aggiunge – , ho un’opinione precisa sull’accaduto. Ma esattamente come in passato non ho mai risparmiato le mie pubbliche critiche verso nessuno, e più volte mi sono ritrovato proprio verso Domenico De Siano, dall’altra parte delle sue idee politiche, così oggi, che sento un grande distacco verso la politica espressa da Ischia, provo a tenere per me i miei convincimenti per proporre, con molta sollecitudine, al senatore Domenico De Siano di accettare l’invito ad un incontro – aperto e pubblico – che mi piacerebbe si svolgesse nell’accogliente terrazza del bar Calise Espresso di piazza degli Eroi.

È tradizione squisitamente isolana sviluppare gli incontri strategici proprio all’interno del bar Calise (fu proprio tra queste mura che in passato l’on. Ferrandino ed il sen. De Siano siglarono lo storico accordo (che Gaetano Di Meglio definì, a mio avviso molto argutamente) “del Caularone”… Ecco, sarebbe molto interessante, piuttosto che lasciarci andare tutti a semplici congetture, ascoltare dalla voce del diretto interessato le sue opinioni e le sue motivazioni. A me, in particolare, interesserebbe assai perché penso che i molti anni di gestione del potere politico amministrato da De Siano combacino perfettamente con tutto ciò che i suoi elettori hanno trovato giusto chiedergli di rappresentare in questo lungo lasso di tempo… E questo aspetto, a parer mio, non andrebbe distorto, trascurato, dimenticato, sottaciuto, o, peggio, rinnegato. Dunque se Domenico De Siano accetterà l’invito, organizzerò un incontro – pubblico dibattito nella “storica palestra di idee” che da sempre è il Bar Calise (seguiranno eventuali aggiornamenti). Sorrisi.»

Bello, se Riccardo organizza ci andremo. De Siano ha rilasciato una dettagliata intervista a Il Mattino dove spiega le sue motivazioni. Riccardo si chiede perché la stampa locale non se ne è occupata. Ovviamente posso rispondere per me. Non è notizia. Forza Italia sull’isola non ha nulla e non è nulla. E’ solo Domenico De Siano. La storia del singolo, il suo evidente declino e la sua uscita di scena, purtroppo, non fa notizia. Ecco perché, noi, non l’abbiamo trattata. O meglio, l’abbiamo trattata come doveva essere il giorno della presentazione delle liste. Però, se Riccardo organizza con Domenico al Calise ci saremo. Al 100%