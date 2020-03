Riccardo Sepe Visconti: “encomiabile capacità di prendersi a cuore le sorti dei concittadini”

Quando il prefetto li blocca ed il governatore De Luca li rampogna (i 5 sindaci) stentano con evidente disattenzione a comprendere i problemi che rendono Ischia diversa dal resto della Campania. L’essere isola riassume la diversità nella parola stessa… Non esiste alcuna mobilità pratica e neppure risorse economiche extraturistiche.

A livello sanitario l’isola è fragilissima e non attrezzata ad affrontare alcuna emergenza massiccia; a livello economico Ischia dipende totalmente dalla sua REPUTAZIONE e dalla capacità di attrarre visitatori. In caso di crisi turistica l’Isola MUORE.

Credo che siano questi i ragionamenti che hanno ispirato i nostri cinque sindaci a proporre il blocco degli imbarchi per i viaggiatori in arrivo da zone ritenute rischiose. Ora, sia chiaro che i sindaci devono rispondere ai loro concittadini (che massicciamente hanno fatto pressioni in tal senso), mentre le altre cariche dello Stato (ministri e amministratori regionali) devono “comporre” gli interessi di territori molto ampi, dove il contatto diretto con gli elettori è inesistente e dove prendono il sopravvento logiche più squisitamente economiche…

In altre parole un sindaco può far prevalere l’interesse delle persone fisiche su quello delle aziende (perché sono le persone, conosciute una per una, che in fine li voteranno!), naturalmente questo stretto rapporto tra cittadino e carica istituzionale non vale per un ministro o per un presidente di Regione.

Le accuse di “razzismo” sono stupide e vuote di significato perché notoriamente l’Isola è un luogo ospitale abitato da gente molto accogliente (per indole ma anche per vocazione lavorativa).

Dunque nessun isolano (con il sale nella zucca) si sognerebbe di escludere dal nostro sistema di ospitalità i viaggiatori provenienti dal Nord Italia. Ciò che si è provato a fare non è stata una discriminazione preconcetta (dovuta ad insofferenze di latitudini) ma solo ed esclusivamente una prevenzione strategica mossa da un timore assolutamente legittimo. Oggi si tende a ridimensionare il fenomeno del contagio (non so se a ragion veduta o non) ma all’epoca (tre giorni fa) dei primi allarmi la tendenza era – diciamolo chiaramente – ad avere la massima attenzione ed anche molta, moltissima preoccupazione. I nostri sindaci sono deboli su molti aspetti, ma in questo caso avevano dimostrato un’encomiabile capacità di prendersi a cuore le sorti dei concittadini.