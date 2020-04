Riccardo e il virus dell’ischitanità | #4WD

Non credo mi fosse ancora capitato di dedicare un 4WARD quotidiano al ricordo di una persona scomparsa, ma per Riccardone lo faccio volentieri.

Riccardo D’Ambra è stato senza dubbio un personaggio singolare, non privo di convinzioni interpretabili come autentiche manie: al suo “Focolare”, ad esempio, ha fatto storia il “no assoluto” ai sedioloni per bambini, alla Coca-Cola e alle bibite gassate, persino al caffè di fine pasto; ma altrettanto indimenticabili sono stati i suoi appuntamenti gastronomici a tema, il legame alle tradizioni più antiche (le erbe locali, il coniglio di fosso, i vitigni autoctoni e chissà quante altre…) e la capacità di far conoscere il concetto slow food dalle nostre parti in tempi assolutamente non sospetti.

In quel ristorante in cui è riuscito, sin dall’inizio, a coinvolgere ancora bambini tutti i componenti della sua ciurma (così amava definire la numerosa famiglia “prodotta” con l’amata Loretta), Riccardo non ha mai badato più di tanto all’arredo e all’architettura. Eppure, credo siano veramente pochissimi gli Ischitani i quali, almeno una volta, non abbiano vissuto quel piacevole disordine, insieme all’originalità di ogni singola portata, all’atmosfera cordiale e finanche alla sua apparizione occasionale a ciascun tavolo, pronto a salutarti in modo ineffabile prestando grande attenzione a limitare la durata del suo intervento, affinché il suo innato piacere di chiacchierare con tutti non rischiasse l’invadenza.

Riccardo, lui sì che è stato contagioso: vittime sono state decine di personaggi famosi, a cui ha trasmesso nel tempo il grande virus dell’amore per quest’Isola, conosciuta solo grazie a lui e alla sua passione per la buona tavola e i bei tempi; quelli di Ischia che piaceva a tutti e che faceva della più genuina ospitalità il suo vero cavallo di battaglia. Quella Ischia a cui, purtroppo, da oggi mancherà per sempre il contributo di questo suo singolare, coraggioso, inguaribile promoter.