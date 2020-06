Riattivate l’ufficio postale di Panza, l’appello di Verde, Lavista e D’Abundo

Ugo De Rosa | Con una nota inoltrata a Poste Italiane e al sindaco di Del Deo, Jessica Maria Lavista, Stani Verde, Dino D’Abundo e altri consiglieri comunali di Forio hanno sollecito chi di dovere ad una quanto mai imminente: “normalizzazione servizio postale presso sedi PT sul territorio del Comune di Forio”

La nota è chiarissima: “I sottoscritti Consiglieri Comunale di Minoranza del Comune di Forio (Na), rilevato che, nonostante la graduale riapertura di tutti gli uffici pubblici e privati, la sede postale sita nella frazione di Panza del Comune di Forio (NA) è ancora aperta al pubblico solo a giorni alterni; che tale situazione crea all’intera comunità un grave disagio, evidente per chi frequenta la frazione, anche dalla semplice osservazione delle numerose persone che si accalcano in fila sotto il sole, con le mascherine, in attesa di entrare nell’ufficio: e ciò anche fino alle ore pomeridiane che anche presso l’ufficio postale di Forio centro vi è una situazione di disagio evidente; allo stato – continuano i consiglieri comunali – non è possibile procedere alla prenotazione attraverso rilascio di numerazione ed i cittadini sono costretti ad accalcarsi, anche sotto il sole, per mantenere un diritto di accesso agli uffici attraverso la personale e costante presenza in fila, con ovvia creazione di un assembramento che male si adatta al momento che sta vivendo il paese; che tali situazioni, giustificabili in piena emergenza covid19, oggi sono del tutto inconcepibili ed offensive della dignità e del rispetto dei cittadini di Forio; chiedono a Poste Italiane S.p.A. l’immediata riapertura a tempo pieno dell’ufficio postale della frazione di Panza (Comune di Forio-Na) e la predisposizione di ogni attività organizzativa necessaria a rendere gli uffici postali di Forio centro e Panza fruibili e comodi all’accesso, al fine di evitare i lamentati inconvenienti e garantire tempi di attesa certi e regolamentati, evitando il più possibile situazioni poco dignitose ed assembramenti. Invitano, contestualmente, il Sindaco di Forio, a cui la presente è inviata, a condividere – – si legge nella conclusione della nota dei consiglieri comunali – la richiesta delle minoranze ed adoperarsi a compiere, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, ogni ulteriore e/o conseguenziale attività ed iniziativa tesa alla piena garanzia della dignità e del fruizione del servizio postale dei cittadini di Forio».

D’Abundo: “Ogni scusa è buona per penalizzare Panza e i suoi cittadini»

«Ogni scusa è buona per penalizzare Panza e i suoi cittadini. Credo – sottolinea con fermezza Dino D’Abundo – che sia necessaria una presa di posizione seria e senza indietreggiare davanti ad un ente, qual è Poste Italiane che con la scusa del covid preferisce penalizzare decine di anziani e di residenti della frazione di Panza. Non mi meraviglia il silenzio di Francesco Del Deo e suoi consiglieri comunali che hanno già dimostrato, negli anni, quanto pensino solo ai loro piccoli orticelli voltando le spalle a Panza. Per loro siamo diventati terra di conquista. Assurde decisioni sulla circolazione, degrado e abbandono, disservizi comunali e ora, oltre al Covid, anche questi di Poste Italiane. E’ arrivato il momento – conclude D’Abundo – di richiedere rispetto»