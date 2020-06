Riaprono le spiagge a Lacco Ameno. Tra vecchie regole e nuove norme anti-Covid

Vecchie regole, ma anche controlli anti assembramenti e regole anti virus, cosi riaprono le spiagge a Lacco Ameno dopo la lunga pausa per il Covid. Si è fatta attendere la riapertura, ma il dispositivo con il regolamento varato dal commissario Ida Carbone non lascia nulla al caso. Un documento corposo, 6 pagine e 7 articoli per regolamentare la stagione balneare con le sue attività. A tale scopo sugli arenili in concessione sono state realizzate infrastrutture e spazi che agevoleranno la fruizione in sicurezza delle spiagge.

Tra le novità introdotte, le limitazioni covid per garantire modalità di fruizione contingentata, tali da evitare assembramenti di persone e consentire il rispetto del distanziamento sociale. Si tratta di una specie di rivoluzione, con la centro l’utente ed il mare per una fruizione al passo con i tempi, nel rispetto di tutti, in modo responsabile. L’ordinanza di sicurezza balneare a cui fa riferimento l’atto commissariale è la n. 35/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con il relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori.

L’ORDINANZA

Ecco quanto si legge e che di fatti viene disciplinato dalla Ordinanza Regionale n. 50 del 22/05/2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che consente la riapertura degli stabilimenti balneari, con l’obbligo di rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza, allegato sub 1 della predetta ordinanza, a decorrere dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

“ Visto l’allegato sub 1 dell’Ordinanza Regionale n. 50 del 22/05/2020, contenente indicazioni di carattere generale e rappresentano un elenco di criteri guida per il contenimento e la diffusione del contagio da COVID-19; sentita la Capitaneria di Porto operante sul territorio; per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative vigenti in materia nonché quelle contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare n. 35/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza in materia di ulteriori misure per la previsione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 si applicano le disposizioni le disposizioni nazionali e regionali- scrive la dottoressa Carbone- La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di

ogni anno. Ai fini della sicurezza marittima, le norme specifiche che disciplinano i servizi di salvataggio e primo soccorso, l’uso degli specchi acquei, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero sono contenute nell’ordinanza n. 35/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. Sulle spiagge libere e sugli arenili in concessione a stabilimenti balneari e assimilati, salvo quanto previsto da altre norme di legge, disposizioni e regolamenti, è vietato: varare unita nautiche, lasciare unità in sosta, anche temporaneamente, al di fuori delle aree a ciò eventualmente destinate, fatta eccezione dei natanti destinati ai servizi di salvataggio e di quelle destinate ad attività di locazione e noleggio (previa autorizzazione/concessione); l’esecuzione lavori (anche di piccola manutenzione) tipici della cantieristica navale mediante cantieri mobili e temporanei onde scongiurare possibilità nonché pregiudizi e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Lasciare sulle spiagge libere, dopo il tramonto, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altro tipo di attrezzature, ovvero occupare con la predetta attrezzatura, in via preventiva, tratti di arenile libero sottraendoli di fatto al pubblico uso. In conformità con l’ordinanza n. 35/2020 è vietato occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, stuoini o altro tipo di attrezzature, la fascia di arenile della profondità di metri cinque dalla battigia, essendo strumentale all’attività di soccorso, fatta salva l’unità di salvataggio e le attrezzature per l’accesso al mare dei disabili. Tale fascia può essere ridotta fino ad un limite di metri 3, laddove la profondità dell’arenile sia inferiore a metri 30. Transitare e/o sostare con veicoli . II divieto di sosta è esteso alle zone demaniali retrostanti, qualora la sosta intralci la viabilità o impedisca l’accesso al mare ed agli stabilimenti. Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulle spiagge o in mare;Accendere fuochio falò ed introdurre od usare sostanze infiammabili c/o bombole GPL.;

Distendere o tinteggiare reti;Campeggiare, ovvero collocare tende, roulotte, camper e simili; Praticare qualsiasi gioco se non in aree attrezzate. Detto divieto è da intendersi esteso anche per gli specchi acquei antistante le spiagge libere e/o in concessione; Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalla ore 13:00 alle ore 17:30. Esercitare attività organizzare giochi, manifestazioni ricreative senza le autorizzazioni della competente Autorità; Tenere spettacoli pirotecnici, senza la autorizzazione; Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti con altoparlanti e/o mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei

Le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione dalle ore 8:30 alle ore 19:30. In ogni caso è vietato l’uso delle cabine al fine del pernottamento.