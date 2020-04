Riaprire? Anche no! Sono pochi gli imprenditori che il 27 aprile alzeranno la saracinesca

Ida Trofa | Quanti locali riapriranno con questa finta riapertura regionale delle attività ? Quasi nessuno! Due su dieci dicono le associazioni di categoria. I locali partenopei che riapriranno con il food delivery a partire dal 27 aprile, si stima saranno il 20%. Una ripartenza irrisoria confermata sia da Confcommercio che da Confesercenti Napoli. Entrambe le associazioni di categoria, che insieme contano circa 20mila iscritti tra bar, pizzerie, pub e ristoranti, sottolineano le forti limitazioni imposte dalla Regione nell’ordinanza dell’altro ieri, che ha riattivato la possibilità delle consegne a domicilio, fino a tre giorni fa in lockdown totale soltanto in Campania. Tra i tanti che non rialzeranno le saracinesche ci sono anche molti locali ischitani. Altro che ripartenza e fase due. Questa è la fiera dell’assurdo.

Non ce la faranno perché l’impegno è troppo gravoso e non c’è certezza che ci sia un adeguato ritorno economico. Con l’onere della sanificazione in pochi giorni, per mezza giornata e con i tanti vincoli imposti dall’ordinanza, è tutto a loro sfavore, lo spiega Francesca Alvi, nota ristoratrice di Lacco Ameno con il Bar Franco sul suo profilo Facebook simulando un dialogo tra la titolare di un bar e un esperto della Task Force: «Sono chiuso da oltre un mese e finalmente posso riaprire. Alzo la saracinesca? No, no. Devi far “sanificare” il locale. Ma scusate, non ci entra nessuno da un mese… chi volete che lo abbia infettato? Non importa. Va “sanificato” Chi lo sanifica? Un’azienda autorizzata e iscritta all’albo. Poi ti rilascia un certificato che devi appendere in un posto visibile dentro il tuo bar e ti consegna le schede dei prodotti che ha usato per sanificare. Poi alzo la saracinesca e comincio a vendere? No. Tieni presente che puoi stare aperto dalle 7 alle 14. Il personale dentro il bar deve avere cappello, mascherina, camice e sovrascarpe».

Insomma costi investimenti e spese a fronte di entrate incerte e forse pari allo zero per acquistare magari le sovrascarpe, gli stessi presidi e dispositivi di sicurezza che nemmeno in ospedale hanno.

Ovviamente si tratta di asporto dunque i possono solo telefonare e tu gli porti la roba a casa. Una cosa assurda che cosi commenta la stessa Alvi: “Cioè io faccio sanificare, mi bardo come un operatore dell’ospedale Covid e posso solo fare consegne a domicilio? E solo di mattina per portare tre caffè e un cornetto?

Una trafila immane per pochi spiccioli e poche ore di lavoro che costringerà poi il ristoratore a sanificare quotidianamente ed annotare sul registro chi ha sanificato quel giorno, che attività ha svolto e che prodotti ha usato. Un assurdo. La consegna del caffè e del cornetto dovrebbe farsi pagare a peso d’oro! Specie in una realtà come Ischia, chiusa e con un giro ristretto di affari.

A ripartire sarà una netta minoranza dei ristoratori per rispettare l’ordinanza della Regione, ogni imprenditore – secondo le associazioni – dovrà spendere circa 600 euro per riaprire le porte del locale, tra costi di sanificazione e corsi di formazione per l’adeguamento dei dipendenti nel post-pandemia. Più 100 euro circa per i dispositivi sanitari di ogni dipendente.

“Siamo imprenditori preoccupati. Le limitazioni imposte dalla Regione, senza aiuti economici, senza interventi sugli affitti, sulla tassa dell’immondizia e senza agevolazioni fiscali, possiamo a pure consegnare le licenze. Non siamo attrezzati e non ci sono prospettive di investimento per poche ore di lavoro in cui ci impegnato nella speranza di vedere prodotti a basso costo per cui non possiamo pretendere di far pagare cifre enormi – ci spiega Antonio Di Meglio del Pub Bellavita a Casamicciola – siamo in ginocchio e stiamo dando fondo a tutti i nostri risparmi. Non prossimo a andare avanti cosi. Siamo sull’orlo del baratro e non sappiamo neppure come pagare gli affitti figurasi pensare di spendere altri soldi per far finta di aprire. Non siamo attrezzati per l’asporto e neppure abbiamo tute queste finte per rispondere alle imposizioni delle ordinanze. La limitazione toglie qualsiasi possibilità di lavorare. Aspettiamo risposte concrete. Abbiamo dipendenti a cui pensare, aziende di fatto bloccate. Non sappiamo quale sarà il futuro di che cosa avremo bisogno se potremo mantenendo la gente a lavorare”.