Riapre ‘O Rangio Fellone, il celebre locale di Ischia. Martedì 18 luglio il Gala dinner di presentazione

‘O Rangio Fellone riapre i battenti: lo storico ristorante e locale al Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA, il cui nome è legato all’epoca d’oro del turismo ischitano, torna ad aprire le sue porte anche ai clienti esterni. Per celebrare l’occasione e presentare il nuovo menù estivo firmato dallo Chef Raimo Chiacchiera, Fedegroup, azienda leader nei servizi in outsourcing per l’hotellerie, organizza un esclusivo Gala dinner nella serata di martedì 18 luglio.

La cena sarà l’occasione per presentare ufficialmente la nuova proposta dinner di ‘O Rangio Fellone con una selezione dei piatti in carta per l’estate 2023, preparati dallo Chef Resident Mirko Puddu. Una festa esclusiva, durante la quale il management di Fedegroup – che gestisce insieme al ristorante anche il Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA – svelerà i progetti in serbo per la struttura nel suo complesso. L’obiettivo del gruppo è quello di confermare il resort come riferimento per la clientela d’élite, non soltanto per Ischia.

La riapertura dell’iconico ristorante ischitano si inserisce – infatti – nell’importante progetto di riqualificazione dei servizi di Punta Molino Beach Resort & Thermal SPA, già affiliato al network del lusso Condè Naste Johansen,con Fedegroup e già punto di riferimento di lusso, accoglienza ed eccellenza nel mondo. In questa direzione, il nuovo opening di ‘O Rangio Fellone, segna il ritorno di un locale che ha scritto le pagine più belle della storia del turismo ma pure del costume dell’isola d’Ischia.

A ‘O Rangio Fellone, per lunghi anni uno dei più importanti simboli della Dolce Vita, si sono esibiti tra gli altri Peppino Di Capri, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, Domenico Modugno, Tony Renis e lo stesso Fred Bongusto. D’eccezione anche la clientela, che vantava i più famosi personaggi del jet set internazionale come Liz Taylor e Richard Burton, Aristotile Onassis e Jacqueline Kennedy, Christian Barnard. Qui è nata anche una famosa ricetta della cucina napoletana, gli Spaghetti alla Puttanesca, inventati dal grande architetto Sandro Petti, recentemente scomparso.

Per un ristorante così prestigioso l’executive chef di Fedegroup, Raimo Chiacchiera, ha firmato un menù che affonda le radici nella migliore tradizione ischitana e partenopea e rende omaggio ai profumi e ai sapori dell’isola con particolare attenzione alla stagionalità e alle eccellenze locali. Protagonista della nuova offerta dinner sarà proprio la Puttanesca, preparata nella sua versione più tradizionale e verace, con materia prima eccellente: linguine con pomodorino, olive nere di Gaeta, cappero di Procida, acciuga e peperoncino.

Tre i menù degustazione con tre, cinque o sette portate. Di altissimo pregio anche la proposta à la carte, che coniuga le eccellenze locali come ricotta, scamorza e provola affumicata, i prodotti del territorio come friarielli, pomodori, capperi e olive, e le lavorazioni più tradizionali della pasta all’uovo, dai tagliolini al pacchero fino al signature dish O’ Rangio, un tortello ripieno di gambero e della sua bisque.

Trait d’union di questi elementi è il mare: dal polpo al calamaro, dall’astice al tonno, dal baccalà al salmone, una sinfonia di preparazioni e consistenze che esplorano dalla zuppa al crudo, dalla frittura al vapore.

Fedegroup

Nata nel 2005, oggi Fedegroup, gestisce oltre 44 ristoranti in hotel e sviluppa il suo business principalmente nel Centro e Nord Italia, con una forte presenza in Lazio, Lombardia, Triveneto e Toscana. La crescita progressiva e lo sviluppo costante in aree limitrofe a quelle già presidiate, unite ad un network di realtà connesse e sinergiche, garantisce alti standard di qualità e professionalità. Partner di prestigiosi gruppi alberghieri come Starhotels e Leonardo, Fedegroup crea progetti ideati e sviluppati ad hoc e gestiti “chiavi in mano”, in totale autonomia di gestione food&beverage. Fedegroup è l’unica realtà italiana capace di creare un’identità unica per ogni struttura in cui opera, rendendo gli spazi alberghieri dei veri e propri organismi vivi inseriti nel tessuto locale, al servizio di clienti business e leisure, cittadini e turisti. Fedegroup è oggi la società leader in Italia nel settore della ristorazione per l’hotellerie.