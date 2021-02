Riapre il «Salvatore Calise»

A distanza di circa quattro mesi, ieri pomeriggio ha riaperto i battenti il campo sportivo “Salvatore Calise” di Forio. A ritornare in campo non la prima squadra biancoverde ma un paio di selezioni del settore giovanile, con gli allenatori molto attenti a far rispettare le distanze, facendo eseguire esercitazioni col duplice scopo di far divertire i ragazzi, tenendoli impegnati senza creare gruppetti. Il patron biancoverde Luigi Esposito si è messo in contatto con mister Flavio Leo per programmare la ripresa degli allenamenti, una volta stabilito in via ufficiale da Coni e Figc che le squadre di Eccellenza possono allenarsi al pari di quelle di Serie D. Il Real Forio, così come Ischia, Barano e le altre società, è in attesa di conoscere il nuovo protocollo, soprattutto le modalità relative all’effettuazione dei tamponi, che andranno fatti almeno una volta alla settimana essendo l’Eccellenza dichiarata di interesse nazionale. A tutt’oggi non risultano centri convenzionati col Comitato Campano, contrariamente ad altri comitati che in tal senso si sono già organizzati. Tuttavia, come specificato dalla Federazione, le novità saranno rese note dopo il consiglio federale che dovrebbe svolgersi a Roma il 5 marzo.

LACCO IN ATTESA

Il Lacco Ameno non è ancora ritornato a calcare il “Vincenzo Patalano”, la cui agibilità è stata certificata, con tanto di assicurazioni in merito da parte del sindaco Pascale. La società rossonera sta completando la documentazione per ottenere la convenzione. In questo fine settimana o al massimo all’inizio della prossima, anche i tesserati del Lacco, di prima squadra e del vivaio, potranno ritornare ad allenarsi sulla collina della Pannella.

CASAMICCIOLA PARKING

Da quattro giorni ha riaperto anche il campo “Monti Di Meglio” di Casamicciola, il primo sull’isola a subire il provvedimento di interdizione da parte del primo cittadino Castagna. Ieri pomeriggio abbiamo notato con disappunto piccoli gruppi di ragazzi delle scuole calcio e genitori nello spazio antistante l’ingresso principale, ma soprattutto un maxi-ingorgo di veicoli. Ma qui i club possono fare poco: è una questione di intelligenza di chi sa di andare incontro ad in imbuto…

“RISPOLI” A RILENTO

Un po’ alla volta (ha iniziato la scorsa settimana l’Academy Ischia), le scuole calcio ischitane e le giovanili dell’Ischia Calcio stanno ritornando al “Rispoli”. Non si registrano i numeri consueti anche perché non sono pochi i genitori ancora titubanti.