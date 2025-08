Riaperti i termine per il manto dismesso del “Rispoli”. Il Comune d’Ischia regala l’erba sintetica

Restano ancora da assegnare 3.900 metri quadri, anche se la determina fa un po’ di “confusione” con i numeri

Come è noto, dopo aver finalmente aggiudicato i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo “Vincenzo Rispoli”, il Comune d’Ischia si è attivato per cedere gratuitamente il precedente manto erboso che sarà rimosso, considerato che l’intervento prevede anche la sostituzione dell’attuale superficie di gioco.

Invece di limitarsi allo smaltimento, si è deciso di «acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla cessione, a titolo gratuito, di porzioni di manto in erba artificiale da dismettere per un totale di circa 6.500 mq di manto erboso sintetico».

Sta di fatto che finora non si è riusciti ad assegnare l’intera quantità prevista.

La cessione a titolo gratuito, nel limite massimo di 250 mq, è destinata a privati, enti e associazioni senza scopo di lucro, fino ad esaurimento del tappeto erboso disponibile. E’ stato infatti rilevato che «sebbene nel corso del tempo il manto erboso abbia perso le caratteristiche necessarie per l’omologazione per le attività calcistiche del campionato delle serie dilettantistiche, allo stato attuale, si presenta in buone condizioni tali da poter essere riutilizzato per finalità non professionali o di tipo non sportive».

La responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino ha pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, fissando come termine perentorio per la presentazione delle domande le ore 10.00 del 21 luglio.

Ebbene, entro il termine sono pervenute otto istanze, alcune delle quali eccedevano il limite dei 250 mq per candidatura. Ma nel complesso la responsabile del Servizio attesta che «è stato richiesto un totale di 2.600,00 mq di manto erboso su 6.800,00 mq disponibili». E che «pertanto, risulta ancora disponibile un residuo di 3.900,00 mq di manto in erba sintetica». In realtà i conti non tornano probabilmente a causa del solito errore. Infatti il residuo di 3.900 metri quadri risulta dalla differenza con i 6.500 da assegnare originariamente.

Sia come sia, sono state accolte anche le richieste in eccedenza ed è stata approvata la graduatoria in ordine cronologico delle otto istanze fin qui pervenute.

Per assegnare il manto dismesso rimanente fino ad esaurimento, la Baldino ha riaperto i termini della procedura fissando per le ore 10.00 del 18 agosto il termine per la presentazione delle istanze. Stavolta è stato stabilito «che il suddetto termine è perentorio, con conseguente esclusione dei soggetti la cui richiesta giungesse successivamente alla scadenza prevista».

I metri quadri eventualmente non assegnati, a fronte dell’assenza di ulteriore interesse, a questo punto verranno smaltiti.