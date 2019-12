“Revisori” al CISI e all’EVI, avanti c’è posto fino al 28 dicembre. 8 posti per far felice qualche altro raccomandato

Ci sono otto posti da “revisori dei conti” o “sindaci effettivi” che stanno rallegrando, sotto l’albero, le clientele politiche dei sindaci dell’isola.

3 al CISI e 5 all’EVI che consentiranno alla nostra classe politica di avere consenso. Oltre questo, infatti, tra Ischia e Procida non si riesce a fare. O c’è clientela e nomine, o il consenso è roba da altro pianeta.

Ma leggiamo insieme.

“Come stabilito dall’Assemblea del Socio di maggioranza Consorzio CISI in data 17/12/2019 sono prorogati i termini per la presentazione delle candidature per la nomina del Collegio Sindacale. Pertanto le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 28/12/2019. La Società Energia Verde ed Idrica S.p.A. in liquidazione – EVI S.p.A. indice Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse da parte di soggetti che non abbiano alcun tipo di rapporto di dipendenza, collaborazione o carica politica con la EVI S.p.A., il Consorzio C.I.S.I., i Comuni consorziati, il Comune di Procida che intendano presentare la propria candidatura per: la nomina a tre sindaci effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale della Società EVI Energia Verde Idrica S.p.A. in liquidazione per il prossimo triennio.

Quelli dell’Evi dovevano presentare la propria domanda entro il entro le ore 12.00 del 13 dicembre 2019.

E ora? Come mai c’è bisogno di altri 10 giorni? Come mai si arriva al 28 dicembre? Vuoi vedere che qualcuno non ha fatto in tempo a presentare la propria offerta?

Vuoi vedere che, invece, qualche sindaco si è reso conto che i bandi prescrivono di “non essere in rapporto di parentela o affinità fino al terzo grado o di congiunti con il Sindaco di uno dei Comuni consorziati nel CISI, con i soci della Società EVI spa, con i componenti delle giunte comunali» e che bisogna cambiare qualche nominativo?

Qualcuno ha fatto i conti senza l’oste e ora c’è bisogno di un ulteriori “apertura dei termini”? Tutto è possibile. Siamo sembra in zona CISI-EVI. E le sorprese non finiscono mai…

Con otto posti si cambiano le maggioranze da così a così…