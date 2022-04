Ida Trofa | Obbiettivo adeguare i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi. Così il comune di Lacco Ameno dà vita all’ultima revisione delle sue macrostrutture. Almeno questo è il preferito ufficiale per giustificare due cambi di struttura in meno di 15 giorni. L’ennesima revisione fatta di poche luci e molte ombre. Più poteri e competenze al settore della Polizia Municipale con l’ostico SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e meno al settore Economico e Finanziario. Un modo come un altro di cavalcare la norma per assicurare l’attuazione dei principi e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e politica. Una logica che non fa una grinza. La revisione degli assetti organizzativi è, normativamente, presupposto per l’adozione del PTFP. In tal senso l’istituzione e la modificazione di strutture di livello apicale è stabilita dalla Giunta comunale con provvedimento che definisce la macrostruttura dell’Ente, nel Comune di Lacco Ameno si compone di Settori e Servizi.

È così è stata o all’ombra del Fungo dove fervono i preparativi per l’ultima revisione. La microstruttura, la quale definisce invece i singoli uffici, è predisposta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, nel rispetto delle direttive di organizzazione e gestione del personale emanate dalla Giunta comunale. Quindi avverrà in maniera quasi consequenziale. L’ultima modifica varata dal governo di Giacomo Pascale segue quella recente del 11 marzo 2022 e non sarebbe legata solo ad una questione tecnica, quanto piuttosto politica e di malumori interni agli uffici stessi.

Il retroscena

Stando ad alcune indiscrezioni raccolte il cambio di gestione del SUAP, sarebbe stato determinato dalle reticenze palesate dal funzionario dell’Ufficio Economico e Finanziario Mimmo Barbieri nella gestione dei suddetti uffici. Specie in relazione alla questione demanio, concessioni demaniali e licenze per attività produttive su aree demaniali non proprio cristalline. Una vicenda tutta elettorale che parla di voti e sostegno a consiglieri comunali, rampanti e pretenziosi neoeletti che avrebbero promesso rinnovi e concessioni anche senza pagare i debiti pregressi di gestione. Una vicenda tutta da approfondire.

Se le indiscrezioni fossero confermate si tratterebbe di un fatto gravissimo a cui prestare la debita attenzione. Attenzione e metodo che di certo non manca al comandante Raffaele Monti che eredità uno sportello pesante. Pascale, visti gli incerti equilibri odierni, ha ritenuto, a tal fine, di procedere alla modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente integrando i Servizi ricompresi nel V Settore con il Servizio SUAP, impiegando al meglio le specifiche professionalità assunte in conseguenza delle assunzioni attuate per il miglioramento dei servizi comunali. Più di un indizio muove in questa direzione e l’esecutivo lacchese dovrebbe essere FRANCO.

“La revisione della macrostruttura organizzativa risponde alla richiesta

di servizi rivolti al pubblico in considerazione della consistenza demografica dell’Ente, a vantaggio dei cittadini — utenti e del territorio, con invarianza, in ogni caso, della dotazione organica” si legge agli atti del municipio. Ma è davvero così in quel di Lacco Ameno. Ora, con successivi provvedimenti sindacali si procederà al rinnovo dei conferimenti degli incarichi di posizioni organizzativi interessate dalla presente variazione della macrostruttura dell’Ente. L’adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello del singolo Settore avverrà a cura dei Responsabili nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro. In merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura, trattasi di atto amministrativo adottato nell’esercizio del potere conferito di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione degli uffici pubblici.

La modifica della Macrostruttura Comunale viene riportata unitamente all’integrazione dei Servizi ricompresi nel V Settore Polizia Municipale. Con separato provvedimento, ancora, si provvederà alla approvazione della pesatura proposta dal Nucleo di Valutazione relative all’indennità di posizione corrispondente ai rinnovati II e V Settore risultante dalla modifica della Macrostruttura dell’Ente alla luce del riassetto risultante in conseguenza dell’adozione della presente delibera. Un cambio repentino che giunge a pochi giorni dalle recenti variazioni che la dice lunga sull’ andazzo amministrativo del palazzo lacchese.

La modifica in tappe e norme

Il primo regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lacco Ameno è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 12/6/2009 successivamente la delibera del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Comunale n. 32 del

7.8.2020, avente ad oggetto “Modifica della macrostruttura comunale vigente con riarticolazione organizzativa dei Settori e Servizi”; ancora sono intervenute le delibere di Giunta Municipale n. 53 del 4.6.2021 e n. 29 dell’11.3.2022, di ulteriore modifica ed integrazione della macrostruttura dell’Ente.“

La macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione (DUP 2020-2022), adeguandosi a tutte le esigenze anche sopravvenute in relazione al perseguimento dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente“ scrivono gli inquilini di Piazza Santa Restituta. Intanto si attendono sviluppi.