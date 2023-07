Retromarcia “assassina” a Ischia. Disposta l’autopsia per Francesco Castaldi

Poco dopo le 14 del 5 luglio, mentre Giuseppe Regine usciva in retromarcia dall’ingresso dell’Hotel Flora di Ischia, colpiva con il cassone del suo furgone lo scooter condotto da Francesco Castaldi che, nonostante procedesse a velocita, non ha potuto evitare l’impatto. L’uomo è rimasto riverso a terra, all’altezza dell’ufficio postale centrale di Ischia in attesa dei soccorsi, allertati da più presenti, per diversi minuti. Dopo l’arrivo del 118, il ricovero presso l’ospedale Rizzoli.

A Lacco Ameno, il Signor Castaldi è stato ricoverato, in condizioni gravi, fino a quando, alle prime luci dell’alba di ieri, è deceduto a seguito del grosso ematoma che si era formato in testa. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 luglio, il pubblico ministero ha disposto il sequestro della salma e il successivo trasferimento presso il Secondo Policlinico per l’esecuzione dell’esame autoptico.

Nel frattempo, anche in considerazione dell’atto irripetibile, dovrà essere emesso avviso di garanzia per omicidio stradale nei confronti di Regine Giuseppe, conducente del furgone. La famiglia Castaldi, difesa dall’avvocato Emanuele Di Meglio, è in attesa degli atti per poter procedere con la nomina di un consulente tecnico di parte.

Sulla dinamica del sinistro, nel frattempo, sono state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza dell’ufficio Postale di Ischia e sono state trasmesse in Procura per la definizione dell’eventuale procedimento penale a carico di Regine.