Reti per recinzioni: caratteristiche e consigli per la scelta migliore

La protezione perimetrale si riferisce a una strategia di sicurezza che prevede la posa di reti in legno o ferro per delimitare i confini di una proprietà, impedendo l’accesso a soggetti non autorizzati.

Questi elementi tra l’altro si rivelano ideali per la protezione di strutture abitative o aziendali, giardini, campi sportivi, piscine nonché boschi e frutteti.

Come scegliere un sistema di protezione perimetrale?

Quando si intende scegliere un sistema di protezione perimetrale di spazi all’aperto, ci sono diversi fattori da considerare per garantire che il sistema sia efficace nel soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza del luogo, nonché quelle estetiche e rispettose dell’ambiente e del regno animale.

Il materiale è il primo da analizzare e che può essere scelto in legno o in ferro, dopodiché si possono discutere i costi per posa e finanziamenti delle recinzioni in ferro moderne su cui si è optato.

Caratteristiche delle reti per recinzioni in legno

Una tipologia di recinzioni casa su cui si può optare per garantire sicurezza agli spazi perimetrali della struttura o di altri contesti all’aperto è quella in legno realizzata con dei montanti a sezione tonda oppure quadrata, e assemblabile in base alle esigenze dei clienti quindi classica, moderna o minimalista.

Per fare qualche esempio, si può anche proporre delle recinzioni in legno che richiamano la croce di S. Andrea, ossia con una progettazione che prevede la posa obliqua di mezzi pali opportunamente distanziati tra loro, e che si intersecano in modo simmetrico con quelli interi e disposti verticalmente al suolo.

Ovviamente in base allo stile della struttura, le recinzioni in legno per uno spazio all’aperto, si possono creare con qualsiasi tipologia di materia prima nonché con il castagno scortecciato che per natura è uno dei più duri e longevi in quanto ideale per le intemperie.

Caratteristiche delle reti per recinzioni in ferro

Tra le varie tipologie di reti per recinzioni di spazi adiacenti unità abitative o industriali nonché di giardini, aiuole, campi sportivi o altri contesti all’aperto quelle in ferro si rivelano anch’esse pratiche, funzionali, resistenti ed eco-sostenibili.

Un esempio in merito è la cosiddetta rete a semplice torsione che vanta un intreccio di maglie di forma romboidale, realizzata con del filo di ferro zincato e poi rivestita con una membrana in PVC estruso.

Per questa tipologia di recinzioni in ferro, la maglia in termini di standard è 50×50 mm e di 2,7 di spessore. Ovviamente in base alle richieste della clientela la progettazione e la posa si possono ottenere personalizzate sia come forma della maglia stessa che di varie tonalità di colore del rivestimento esterno al materiale ferroso.

Perché è importante scegliere una rete di recinzione ecologica ?

Il termine eco-friendly oggi è molto ricorrente poiché sintetizza la possibilità reale di apportare cambiamenti al nostro ambiente che avranno un impatto positivo sul pianeta, sulla relativa flora e fauna nonché per la salute umana. Scegliere dunque di riciclare, usare detersivi ecologici, condividere l’auto o camminare invece di guidare sono oggi di grande beneficio.

Quando poi si tratta di sostituire la vecchia recinzione o di installarne una ex novo, considerare l’impatto ambientale del materiale che si sceglie è di vitale importanza. Nel caso di recinzioni infatti non solo si può creare un confine che potrebbe tenere fuori la fauna selvatica o incoraggiare la crescita degli habitat, ma anche influenzare la flora circostante.

Conclusione

Le recinzioni sono un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la privacy di una proprietà, ma è importante scegliere quella giusta in base alle proprie esigenze.

Che si tratti di una recinzione in legno o ferro, ogni opzione ha i suoi vantaggi e svantaggi, e la scelta finale dipende dal contesto e dalle necessità specifiche.

Oltre a considerare l’aspetto estetico, è fondamentale valutare la sostenibilità del materiale e le implicazioni legali relative ai confini di proprietà.

FAQ

1. Qual è il materiale migliore per una recinzione perimetrale?

Dipende dalle esigenze. Il legno offre un’estetica naturale, mentre il ferro garantisce maggiore sicurezza e durata.

2. Quanto costa installare una recinzione?

Il costo varia in base al materiale e alla complessità del progetto. È consigliabile richiedere preventivi da diverse aziende specializzate.

3. Quali sono le norme legali per l’installazione di una recinzione?

Le normative possono variare a livello locale. È sempre bene consultare un esperto prima di iniziare l’installazione.

4. Come posso ridurre l’impatto ambientale della mia recinzione?

Scegliendo materiali ecocompatibili, come legno riciclato o ferro trattato con tecniche sostenibili.

5. Chi è responsabile dei danni causati da una recinzione?

Di norma, il proprietario della recinzione è responsabile di eventuali danni causati a proprietà vicine.