Reti illegali a Sant’Angelo in area marina protetta: fondali di nuovo liberi

Sant’Angelo viene da sempre raccontata come la perla meridionale dell’isola, scrigno di biodiversità e colori. E non è un caso se proprio lì, nella zona B.N.T. dell’Area Marina Protetta, sono stati rinvenuti tre reti da pesca per un totale di 400 metri e cinque nasse, calate di nascosto su un tratto di fondale tra i più preziosi dell’intero perimetro protetto. Attrezzi vietati, piazzati in un’area dove la legge non lascia margini di interpretazione: prelievo ittico zero.

Il sequestro è arrivato grazie a un intervento della Guardia Costiera di Ischia, guidata dal tenente di vascello Antonio Magi, che nelle scorse ore ha intercettato gli strumenti illegali. Secondo quanto ricostruito, la segnalazione decisiva è arrivata dall’ANS Diving, che ha individuato la presenza anomala delle reti. Da lì è scattato il recupero, realizzato anche con l’aiuto di un pescatore locale, che ha permesso di riportare in superficie gli attrezzi calati nel silenzio della notte. Tutto sarà ora distrutto, mentre si apre un’indagine per identificare chi abbia tentato di aggirare le regole di tutela ambientale trasformando un’area ad alta biodiversità in un bersaglio per il bracconaggio.

Le immagini del recupero, integralmente riprese dagli operatori, serviranno a mostrare all’opinione pubblica l’impatto di questi comportamenti. Perché ogni gesto illecito sui fondali, per quanto sembri piccolo, è un colpo diretto a un ecosistema fragile. “Ancora una volta la sinergia tra le varie parti ha funzionato a perfezione, a tutela della biodiversità e della salute del nostro mare”, ha commentato il direttore dell’AMP Regno di Nettuno, Antonino Miccio, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti, diving e cittadini.

Non è finita qui. Sempre nelle ultime ore, un secondo intervento della Guardia Costiera ha portato al sequestro di due fucili da pesca utilizzati illegalmente in area protetta a Forio. Anche in questo caso restano da chiarire le responsabilità, ma il segnale è chiaro: i controlli continuano e non c’è spazio per chi decide di violare le regole mettendo a rischio il patrimonio naturale dell’isola.

Il mare, almeno, ha ancora qualche alleato disposto a difenderlo da chi pretende di farne un supermercato a cielo aperto.