Restituta Iacono: «Mi sono candidata per contribuire a risolvere i problemi» In lizza alle regionali nella lista Fratelli d'Italia. Da avvocato, la battaglia per la stabilizzazione della Sezione Distaccata di Ischia: «Purtroppo la nostra categoria paga le scelte politiche della sinistra, la quale nella riforma della geografia giudiziaria non ha tenuto conto affatto delle peculiarità insulari»

Gaetano Di Meglio | Nel nostro giro di opinioni sul voto ormai imminente è la volta di Restituta Iacono, candidata alle regionali con la lista Fratelli d’Italia.

Vuoi presentarti ai lettori?

«Sono un avvocato e svolgo la professione da quasi 30 anni. Sono moglie e mamma.

Sono stata eletta come consigliere comunale con il primo mandato del sindaco Del Deo al Comune di Forio. Dopo due anni circa ho rassegnato le mie dimissioni per divergenze in seno alla maggioranza in merito alla gestione dell’Amministrazione pubblica».

Come è nata la candidatura alle regionali?

«Mi è stata offerta l’opportunità di candidarmi alle elezioni regionali con la lista Fratelli d’Italia e ho ritenuto di raccogliere questa opportunità sposando appieno le linee politiche ed il programma elettorale che mi veniva sottoposto. Ho dovuto decidere in tempi brevi, e magari non ho consultato qualche amico con cui pure prima avevo condiviso la mia seppur breve carriera politica, ma ho preso questa decisone pensando prima di tutto alla possibilità di contribuire a risolvere le tante problematiche che attanagliano la nostra isola».

Iniziamo da quelle della giustizia, a te vicine.

«La questione giustizia, in Campania ed in particolare sull’isola d’Ischia, è una problematica che vivendola in prima persona, per la professione che svolgo, mi ha spinto a mettermi in gioco per dare un contributo fattivo alla sua risoluzione; seppure sia un’impresa titanica, alla luce del fatto che l’Assoforense Ischitana, con l’appoggio del Consiglio dell’ordine di Napoli e di varie organizzazioni ed associazioni forensi, sta portando avanti la battaglia per la stabilizzazione della Sezione di Ischia ormai da anni. Purtroppo la nostra categoria paga le scelte politiche della sinistra, la quale nella riforma della geografia giudiziaria non ha tenuto conto affatto delle peculiarità insulari. Pertanto mi sono attivata con la dirigenza del partito per organizzare un’incontro immediato con l’On. Delmastro, il quale ha fornito spunti positivi per una stabilizzazione della Sezione Distaccata del Tribunale di Ischia. Sicuramente, a prescindere dall’esito di questa tornata elettorale, mi adopererò, attraverso il partito per il quale mi sono candidata, per la risoluzione delle problematiche inerenti il Palazzo di Giustizia ischitano».

IL DRAMMA DEMOLIZIONI

La tua posizione sul nodo dolente delle demolizioni?

«Il problema delle demolizioni, sulla nostra isola ed in Campania, è una questione drammatica. Le demolizioni da effettuarsi riguarderebbero una quantità di immobili, pari ad una città come l’intera Padova. Orbene è necessario procedere con una graduazione, e non a macchia di leopardo come si sta procedendo. Bisogna demolire prima gli ecomostri, i grezzi, le abitazioni legate alle cosche, le seconde case e poi le costruzioni di prima necessità. E’ evidente che vi è un grave vuoto normativo, per il quale bisogna adoperarsi in tutte le sedi per scongiurare drammi umani, come quello che si sta vivendo di recente nella piccola frazione di Panza dove pure io abito, nella quale è in corso una demolizione di una “prima casa”, con una famiglia con minore, messi letteralmente in mezzo ad una strada».

IL FALLIMENTO SANITA’

L’altro settore di cui paghiamo le disfunzioni è la sanità…

«Purtroppo l’emergenza Covid ha rappresentato per il presidente uscente De Luca un’ottima opportunità per far credere alla gente che lui sia stato il “Salvatore di vite umane”. In verità proprio la sanità, ma non solo, rappresenta uno dei principali fallimenti della politica della sinistra in Campania. Basti pensare che mentre nelle Regioni del Nord gli ospedali venivano potenziati ed attrezzati per combattere la pandemia (con numeri molto più spaventosi di quelli campani), il presidente De Luca ha sprecato milioni di euro per attrezzare campi con containers, pur essendoci strutture ospedaliere vuote e non utilizzate. Basti pensare che un malato Covid in Veneto è costato alla collettività circa 10.000 euro, mentre un malato Covid campano ben sette volte in più. La politica di sinistra e dei 5 Stelle mette in pericolo, altresì, la sopravvivenza dell’unico presidio ospedaliero presente sull’isola d’Ischia, il quale va sicuramente salvaguardato e potenziato, perché l’isola necessita di avere un presidio ospedaliero efficiente ed attrezzato, sia per gli isolani che per i milioni di turisti che visitano la nostra isola».

TRASPORTI INADEGUATI

E veniamo ai trasporti…

«E’ sotto gli occhi di tutti la lenta e inesorabile decadenza dei trasporti marittimi e terrestri che riguardano Ischia e le altre isole del Golfo di Napoli. Bisogna lavorare molto ed in tutte le sedi opportune per potenziare i trasporti, anche perché essi sono il nostro biglietto da visita anche per il turismo. Bisogna oltre che potenziare, anche migliorare i mezzi di trasporto, renderli più confortevoli, eliminando disagi per i quali i turisti spesso si lamentano. Bisognerebbe, inoltre, meglio organizzare e coordinare tra le diverse compagnie marittime gli orari di arrivi e partenze, per evitare concomitanze di pochi minuti e lasciare poi per intere ore i viaggiatori in attesa».

Nel 2017 il sisma che ha interessato anche Forio…

«A distanza di tre anni dal terribile terremoto che ha colpito la nostra collettività, a tutt’oggi non sembrano essere stati adottati provvedimenti seri finalizzati alla ricostruzione e riqualificazione delle zone terremotate. Anche in sede regionale va evidenziato il dramma dei terremotati ischitani, affinché si sensibilizzino gli organi competenti per fronteggiare e risolvere le problematiche di molte famiglie colpite dal sisma».