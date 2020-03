Restate a casa. L’appello che parte dal 118 del Rizzoli

Restare a casa, seguire le regole e superare questo momento di emergenza. Sono questi i passa da seguire per contrastare questa epidemia da Covid19 che sta colpendo anche la nostra isola.

Nel cuore della notte tra venerdi e sabato un appello lanciato da Salvatore Bottone é quanto mai forte e emozionante.

Scrive Salvatore Bottone, operatore del 118 in forze al Rizzoli: “In questo istante esce la chiamata ore 23 e 58 minuti amici la situazione è super grave ve lo dico in ginocchio rimanete a casa eseguite i protocolli più presto faremo compreso il sottoscritto i protocolli più presto ne usciremo L Italia si sta piegando in ginocchio altre 600 morti oggi con questo abbraccio a voi a casa io mi attivo per il lavoro adesso non mi fermo mai mai e promesso buona notte a tuttidal 118ospedale Anna Rizzoli isola d Ischia 🇮🇹🇮🇹🇮🇹❤️❤️❤️non siete soli siamo vicino a voi sempre”