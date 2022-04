Resta ai domiciliari, ma si è dichiarato pentito per aver ferito il papà

Paolo Mosè | Il trentatreenne che ha invaso l’abitazione dei genitori e li ha colpiti coinvolgendo anche le due sorelle rimane agli arresti domiciliari. E’ questa la decisione del giudice per le indagini preliminari Sarno, che ha chiesto spiegazioni sul suo comportamento alquanto inusuale; del perché abbia voluto utilizzare la violenza armandosi di un bastone in alluminio per colpire il sangue del proprio sangue. Lui non si è sottratto. Anzi, all’inizio ha ammesso e chiesto scusa di essersi comportato malissimo. Di essersi trovato in quella situazione e in quel momento non ha avuto la capacità di controllarsi. Riaffermando di essere stato giustamente fermato dai carabinieri di Forio e di essere stato posto agli arresti domiciliari.

Dando una spiegazione a questa condotta. Volendo innanzitutto tornare a vivere insieme ai suoi genitori e alle sorelle. Ed era per questo che era entrato in casa senza essere stato invitato. Tentando di cercare di avere un colloquio chiarificatore, affinché i genitori capissero il suo stato d’animo. Questa nuova collocazione lo rendeva infelice, vivendo in un piccolo immobile che gli era stato offerto. Ma la distanza dalla propria famiglia lo segnava non poco. Già in un’altra occasione aveva tentato di riallacciare il rapporto soprattutto con il padre. Rammaricandosi molto di aver ferito indirettamente il papà. Schegge di vetro di una finestra che sono “esplose” dopo che lui aveva lanciato un mattone. Quei vetri hanno segnato il viso del genitore, che è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del “Rizzoli” e ne avrà per dieci giorni.

Ha rappresentato dinanzi al giudice l’avv. Cristiano Rossetti, il quale ha spiegato che non vi sono ancora le ragioni per il mantenimento di una simile misura coercitiva, chiedendo la remissione in libertà o in alternativa il divieto di avvicinarsi alle parti offese. Le quali hanno sottoscritto più di una querela nei confronti del trentatreenne. Gli animi sono ancora surriscaldati e il tentativo di trovare un punto d’incontro in questa fase risulta difficile. Lui comunque ha chiesto delle condizioni del genitore ed è rimasto sconfortato per avergli procurato le ferite.

Non è da escludere in quest’ultima fase di indagini che la difesa possa ricorrere al tribunale del riesame, quantomeno per revocare i domiciliari con una misura meno afflittiva.