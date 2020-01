Resilienza. Continuano le riprese. E’ red carpet al Sorriso Thermae Resort

La porzione cinematografica ”Lupa Film” è attualmente impegnata nelle riprese cinematografiche del film’ “Resilienza”.

Nella bellissima isola di Ischia, la base della produzione è, Sorriso Thermae Resort & SPA – di Forio d’Ischia, della famiglia Impagliazzo, dove nel quale sarà incentrata parte della storia.

Gli interpreti sono: Luca Capuano, Maria Guerriero, Lucianna De Falco, Claudia Conte, Giovanni De Filippis, Con la partecipazione straordinaria di Antonio Catania. Per la regia di Antonio Centomani, un film denuncia per la tematica sociale della violenza di genere che vanta oltre ad un bel film ma anche e soprattutto un importante messaggio In bocca alla Lupa.