Rescigno attacca: «Verde chiarisca subito sull’abuso edilizio». Verde risponde: «Mai commesso abusi edilizi, coscienza pulita»

Il consigliere regionale della Lega, Carmela Rescigno, accusa il sindaco di Forio di un presunto abuso edilizio. Stani Verde replica: «Non sono mai stato proprietario dell’immobile»

Fuoco amico su Stani Verde. Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione anticamorra della Regione Campania, ha sferrato una vera e propria stilettata al sindaco di Forio, da sempre vicino a Fratelli d’Italia, chiamandolo in causa in merito a un presunto abuso edilizio che lo vedrebbe coinvolto.

Un affondo che ha colto di sorpresa molti osservatori politici isolani, non tanto per il merito della questione, quanto per la provenienza: l’attacco arriva infatti da un partito alleato nello stesso schieramento di centrodestra.

È uno scontro che assume i contorni di una resa dei conti interna tra “cugini” politici, Fratelli d’Italia e Lega, due forze che sull’isola -anche in vista delle prossime regionali – stanno ridisegnando equilibri e rapporti di forza. Se Verde rappresenta un punto di riferimento consolidato per il partito di Giorgia Meloni, la Lega si sta progressivamente riorganizzando attorno alla figura di Francesco Del Deo. L’ex sindaco di Forio, con costanza e determinazione, ha impresso al partito di Salvini una linea sempre più personale, scalando posizioni e conquistando peso politico nel panorama isolano.

La stilettata di Rescigno, letta in quest’ottica, appare quindi come il segnale di una tensione latente che va oltre il singolo episodio e che potrebbe preludere a nuove dinamiche tra le due principali componenti del centrodestra locale. Sullo sfondo, la competizione per la leadership e per la rappresentanza politica di un’area che, sull’isola, resta determinante negli equilibri amministrativi e nelle prospettive future.

“Apprendo la notizia – attacca la Rescigno – che sarebbe in corso una procedura amministrativa per abusivismo edilizio che coinvolgerebbe una proprietà del sindaco di Forio d’ Ischia Stani Verde. Se la notizia fosse vera sarebbe grave, soprattutto perché riguarda un politico di destra. Ancor più grave perché ne veniamo a conoscenza nel giorno in cui il governo dimostra tolleranza zero contro sacche di illegalità con lo sgombero di Leoncavallo a Milano. Confido nel buonsenso del sindaco che dovrebbe o smentire o fare chiarezza immediatamente su quanto si apprende”.

La replica di Stani Verde non si è fatta attendere: “In merito ad alcune recenti voci che mi vorrebbero coinvolto in un presunto abuso edilizio, ritengo doveroso – nello spirito di trasparenza che da sempre mi contraddistingue – fornire ai cittadini di Forio alcuni chiarimenti. All’epoca dei fatti a cui si fa riferimento avevo appena 19 anni, non ero proprietario di alcun immobile e non ho mai commesso alcun abuso edilizio.

Oggi i nostri uffici affrontano con serietà e rigore un carico di lavoro molto significativo nella gestione del contenzioso edilizio, e continueranno a farlo senza condizionamenti né favoritismi. Se ci sarà bisogno di emettere nuovi atti, verranno adottati nel pieno rispetto della legge, con la massima indipendenza. Ho la coscienza pulita e la serenità necessaria per respingere al mittente l’ennesimo tentativo di destabilizzare la nostra Amministrazione. A Forio i tempi sono cambiati: oggi si opera con regole chiare e trasparenza, e i cittadini stanno già iniziando a vedere i risultati di questo nuovo modo di governare”.