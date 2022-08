Renzi “Gioco alleanze è teatrino, noi andiamo da soli”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo essere serie perchè questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una telenovela che non fa ridere. Tutti si stanno mettendo insieme dicendo tutto il contrario di tutto, si va alle elezioni mettendosi insieme per dividersi il giorno dopo. Noi andiamo da soli con le nostre idee, noi siamo gli unici che dicono che non ci interessano tre posti in più se ciò significa rinnegare ciò in cui crediamo”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Agli ultimi sondaggi ci danno intorno o sopra la soglia, ma sono convinto che si potrà fare di meglio e arrivare intorno al 5%. Se avessi ascolto i sondaggi non avrei aperto la crisi per avere Draghi. Tanti guardano solo i sondaggi e pochi fanno politica, io sono contento di appartenere alla seconda categoria. Nelle ultime ore trovo un entusiasmo incredibile di tante persone che vogliono stare con noi” prosegue il leader di Italia Viva. “Grande rispetto per i sondaggi – ha proseguito – ma i voti sono una cosa diversa dalle previsioni di qualche giorno prima. Credo fortemente nella volontà degli italiani di avere una casa diversa da queste coalizioni litigiose”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).