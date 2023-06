Renzi “Berlusconi ha scritto la storia, almeno oggi niente polemiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi ha vissuto di amore e di odio, anche oggi ci sono polemiche…I funerali di Stato sono previsti dalla legge, il lutto nazionale viene concesso dal Consiglio dei ministri. Per quelle come Rosy Bindi è un’occasione di visibilità, cerca di approfittare dell’unico modo che ha, anche nel funerale. Che idea di Italia ha Rosy Bindi? Nessuna…Berlusconi ha scritto la storia, nel bene e nel male. Oggi che non c’è più, almeno nel giorno del dolore, del lutto, rinuncino alle polemiche”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di uno speciale del Tg2 nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Con l’ex premier “tanti ricordi, molti resteranno inediti. Il punto centrale è che con me aveva un rapporto strano, è quello che mi ha mandato a casa con la rottura del Patto del Nazareno, ma tutto ciò non ha minimamente scalfito un rapporto umano che andava dal calcio alla giustizia, fino ai racconti su cui mi dovevo vestire quando andavo al Parlamento europeo”, conclude Renzi.

