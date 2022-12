Rendete utili quelle diciotto vittime! |#4WD

Report ha svolto un po’ a giudizio di tutti il servizio informativo più obiettivo sulla frana di Casamicciola dello scorso 26 novembre e non certo perché ha detto a chiare lettere e in barba al mainstream che, con quell’evento, l’abusivismo non c’entra un fico secco! Mentre scrivo, leggo della frana sulla Lecco-Ballabio che solo per caso non ha provocato un’ulteriore tragedia. E lì cosa c’è di illegale, se non la mancanza di prevenzione?

Quel che più conta delle risultanze di Report è la perfetta coincidenza con il pensiero a mio giudizio illuminato e illuminante esposto a caldo da Vittorio Sgarbi alla trasmissione di Porro su Rete4: “L’Italia è il paese in cui la messa in evidenza di piccole responsabilità serve a coprire grandi responsabilità”. Nella vicenda di Casamicciola, infatti, è ormai chiaro a tutti che esistono colpe evidenti sulla gestione del territorio. Dapprima il sistema politico, che da una sessantina d’anni non offre adeguati strumenti di pianificazione urbanistica pur di tenere in pugno la gente attraverso la clientela elettorale. Poi la negligenza di chi è demandato alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio e al costante monitoraggio delle zone a rischio. E dulcis in fundo, chi avrebbe dovuto adottare -o far adottare- i provvedimenti necessari e consequenziali ai tragici eventi accaduti in passato e, tuttora impunito, non l’ha fatto.

Bene ha scritto, per giunta, il mio amico Peppe Trani ieri su Facebook: “Queste evacuazioni, non possono, e non devono diventare, il parafulmine del sedere di qualcuno che, fino ad oggi, non ha guardato, se non per meri fini elettorali, oltre i centri storici…”. A Casamicciola, infatti, viene notificato alle famiglie “sfollate” un provvedimento che intima a non rientrare nelle proprie case prima degli accertamenti di rito in corso sulla sicurezza dei singoli immobili.

Che le undici vittime di oggi, aggiunte alle quattro di Ischia del 2006, a quella del 2009 e alle ulteriori due del 2017 a Casamicciola, diventino l’ultimo sacrificio utile a vederci chiaro e affrontare tutto col giusto criterio.